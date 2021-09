Nick Cannon affirme que son thérapeute l’a exhorté à cesser d’avoir des enfants après la naissance de son 7e enfant

Alors que Nick Cannon dit qu’il est fier d’être père de sept enfants, il y en a d’autres qui disent que le comédien et l’animateur doivent ralentir le rythme. L’une de ces personnes est son propre thérapeute. “Mon thérapeute m’a dit que je devrais être célibataire”, a récemment déclaré le jeune homme à Entertainment Tonight. “D’accord, donne-moi une pause bus. Je suis [gonna] faites une pause avant d’avoir des enfants.”

Il dit qu’il a toujours rêvé d’avoir une famille nombreuse. “Je viens d’une grande famille, j’ai plusieurs frères et sœurs”, a-t-il déclaré, ajoutant : “[and] étant élevé dans une famille peu orthodoxe par mes grands-parents parfois, j’ai connu un si large éventail d’éducation que j’ai un tel amour et une telle passion pour les enfants et la famille. Je veux aussi une grande famille. » Il avait précédemment fait savoir que tous ses enfants étaient prévus, déclarant : « Je n’ai pas d’accidents. »

Cannon a sept enfants de quatre femmes. Ses deux premiers enfants, les jumeaux Moroccan et Monroe, ont maintenant 10 ans et sont nés lors de son mariage avec Mariah Carey. Après leur séparation, Cannon a sauté directement dans son style de vie polyamoureux. Il a deux enfants, Powerful et Golden, avec Brittany Bell. Il est récemment devenu père d’une autre paire de jumeaux, Zion et Zillion avec DJ Abby De La Rosa. La naissance des jumeaux serait survenue neuf jours seulement après que le mannequin Alyssa Scott ait donné naissance à leur fille Zen.

“Je dis toujours que mes vacances sont mes vacances, mais quand j’ai un moment libre, toute cette attention va à mes enfants”, a expliqué Cannon lors de la promotion de son nouveau talk-show, par The Jasmine Brand. “C’est un espace encore plus créatif parce que j’apprends d’eux quotidiennement. Comme nous le savons tous, j’ai un large éventail de personnalités de jeunes enfants que je peux exploiter. Je les vis par procuration au quotidien. Tout le monde se porte à merveille.”

Il a également riposté aux critiques qui s’interrogent sur les femmes qui acceptent son mode de vie. “Ces femmes et toutes les femmes sont celles qui s’ouvrent pour dire ‘Je voudrais permettre à cet homme dans mon monde et je donnerai naissance à cet enfant.’ Ce n’est donc pas ma décision. Je fais de même”, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il pense que la monogamie est un “concept eurocentrique”.

L’animateur de Wild N’ Out a également déclaré qu’il n’avait pas fini d’avoir des enfants. “Si Dieu le veut, si Dieu le voit ainsi, alors c’est ce que je vais continuer à faire”, a-t-il déclaré. Il a précédemment déclaré que le diagnostic de lupus était le fer de lance de son mode de vie actuel.