Nick Cannon annonce le décès de son fils de 5 mois

Nick Cannon annonce la mort de son plus jeune fils Zen d’hydrocéphalie.

. – L’animateur de télévision et acteur Nick Cannon a partagé mardi avec son public de talk-show le décès de son plus jeune fils, Zen.

« Au cours du week-end, j’ai perdu mon plus jeune fils à cause d’une maladie appelée hydrocéphalie qui était plus ou moins une tumeur cérébrale maligne et invasive de la ligne médiane, un cancer du cerveau », a déclaré Cannon, visiblement affecté. « C’est dur ».

Le bébé de cinq mois était le fils de Cannon avec le mannequin Alyssa Scott. Il a six autres enfants issus d’autres relations.

« L’hydrocéphalie est l’accumulation de liquide dans les cavités profondes (ventricules) du cerveau. L’excès de liquide augmente la taille des ventricules et exerce une pression sur le cerveau », selon la Mayo Clinic.

Cannon a déclaré qu’il avait passé le week-end dernier avec son fils en Californie et a raconté que « nous pouvions non seulement voir le lever du soleil, mais aussi le coucher du soleil ».

« Je ne savais pas comment j’allais gérer cette journée », a déclaré Cannon à son public. « Mais je voulais faire mon deuil avec ma famille. »

Cannon a également invité le Dr Laura Berman, thérapeute et animatrice de télévision, à parler du deuil d’un fils.

Berman a annoncé en février que son fils Samuel est décédé d’une overdose accidentelle de drogue à l’âge de 16 ans.