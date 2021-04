Nick Cannon attend des jumeaux avec DJ Abby De La Rosa, les médias sociaux réagissent à la séance de maternité ⋆ .

* Mois après Nick Cannon a accueilli son quatrième enfant avec son ex Cloche de Bretagne, il attend maintenant des jumeaux avec DJ Abbaye De La Rosa.

Abbey a confirmé l’identité du père de ses bébés le 11 avril en partageant des photos de sa nouvelle séance de maternité, CE QUE VOUS POUVEZ VOIR ICI – et regardez quelques photos ci-dessous.

Les images ont incité les fans de Nick à le clown sur les réseaux sociaux pour son mode de vie «être fructueux et multiplier». Il est déjà père de neuf ans marocain et Monroe, qu’il partage avec son ex-femme, Mariah Carey. Lui et son ex Brittany partagent leur fils «Sagon» doré, née en 2017, et une fille, Puissant, né en décembre 2020.

Selon le YBF, Abby a laissé entendre qu’elle était enceinte mais n’a pas révélé l’identité de son bébé papa. Dans un post Instagram de décembre 2020, elle a qualifié le père de ses jumeaux à naître de «mon amour». C’est la première fois qu’Abbey et Nick rendent publique leur relation, malgré le fait que Cannon sortait apparemment avec une vidéo renarde Lanisha Cole.

Au cours du week-end, Abby 30 ans, a partagé une série de photos et de vidéos de sa séance de maternité avec Cannon, 40 ans, et a jailli de l’arrivée de ses «bébés miracles».

Dans sa publication sur Instagram, elle a écrit à ses fils: «Merci de m’avoir choisi pour être votre maman», a-t-elle écrit. «Je sais que le Seigneur m’a destiné et m’a préparé au don non pas d’un mais de deux petits anges. Je prie que Dieu vous donne à la fois la force de marcher avec courage et audace dans votre vérité individuelle, tout comme votre papa. Elle a également fait référence à Nick lorsqu’elle a ajouté: «Votre père et moi serons toujours là pour vous deux; à l’unisson et au soutien complets. »

Dans un article séparé, Abbey a révélé que la musique était ce qui la connectait à Nick lors de leur première rencontre. «L’une des choses qui a réuni le père de mes enfants et moi, c’est notre véritable amour de la musique», a-t-elle écrit sur Instagram en décembre. «J’ai hâte de commencer à exposer nos petits bébés rockstar à toute la musique incroyable que ce beau monde a à offrir!»

Un utilisateur de Twitter a réagi aux nouvelles des jumeaux de Cannon en disant: «Si Nick Cannon ne fait rien d’autre, il va avoir un autre bébé six mois après la naissance du dernier.»

Un autre a ajouté: “Nick Cannon a mis un turban et a juste décidé à partir de ce moment-là de ne plus jamais mettre de préservatif.” Dans un tweet de suivi, l’utilisateur a ajouté: “Pensez-vous que ce n’est qu’une extension de sa volonté d’être fertile et de répandre sa graine ou pensez-vous que son jeu de retrait est faible?”

Un troisième a déclaré: «Nick cannon est le meilleur exemple de la raison pour laquelle le contrôle des naissances devrait exister pour les hommes plutôt que pour les femmes.»