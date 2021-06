Nick Cannon confirme qu’il attend son 7e enfant 10z viral

Il est tout à fait approprié que Nick Canon a créé une émission intitulée Wild n ‘Out parce que c’est aussi comme ça que vous pourriez expliquer ce que son pénis a fait au cours de la dernière année. Juste devenant absolument sauvage et éclatant, fertilisant tous les vagins possibles. Moins d’un mois après qu’il a été confirmé que Abby De La Rosa était enceinte du deuxième groupe de jumeaux de Nick, nous avons appris qu’il aurait mis une autre femme enceinte, un ancien mannequin de Wild n’ Out nommé Alyssa Scott. L’apparition de Nick dans une récente séance photo de maternité publiée sur Instagram a confirmé les rumeurs selon lesquelles il attendait son septième enfant. Nick ferait mieux de s’approvisionner en Sharpies maintenant, car au rythme où il va, il manquera forcément d’encre à chaque fois qu’il tentera de dessiner son arbre généalogique.

Cette nouvelle survient quatre jours après avoir appris que Nick Cannon, 40 ans, avait accueilli ses cinquième et sixième enfants dans ce monde, des jumeaux nommés Canon mixolydien de Sion et Zillion Héritier Cannon. Zillion Heir ferait mieux de ne pas s’attendre à être un zillionaire au moment d’ouvrir son fonds d’affectation spéciale, car tous les enfants de Nick viennent d’être rétrogradés à une tranche inférieure des résidus de The Masked Singer. Le jour de la fête des pères (ou comme Nick l’appelle probablement, le jour de tant d’appels téléphoniques), Alyssa a posté une photo d’elle et Nick, avec ses mains tenant son gros ventre de bébé. De plus, selon Alyssa, elle est attendue d’un jour à l’autre maintenant. via le magazine People :

Bien que le visage de Cannon ne soit pas complètement visible sur l’image, les tatouages ​​​​de l’homme sont sensiblement cohérents. Il est apparu torse nu sur la photo de maternité avec Scott, tenant son baby bump. “Je te célèbre aujourd’hui”, a-t-elle écrit à Cannon, en publiant la photo sur son histoire Instagram. Elle a noté dans les commentaires qu’elle avait 34 semaines de grossesse. Dans un autre article de la semaine dernière, elle a déclaré qu’elle était dans “les derniers jours” de sa grossesse avec ce qui sera son deuxième enfant.

Félicitations à Nick Cannon qui accueille son 7e enfant avec l’ancienne mannequin ‘Wildin’ Out’ Alyssa Scott 💕 pic.twitter.com/B9cY6SZlOA – TheShadeRoom (@TheShadeRoom) 20 juin 2021

Alyssa a depuis supprimé son annonce de grossesse originale qu’elle avait faite sur Instagram en mai (celle dans laquelle elle affirmait qu’elle était enceinte du fils de Nick et qu’elle prévoyait de le nommer Zen S. Canon). Nick Cannon n’a pas encore parlé de son septième enfant sur les réseaux sociaux. Nick n’a pas dit pourquoi il est si déterminé à faire tomber les femmes enceintes. Mais, Nick est devenu pseudo-religieux au cours des dernières années, donc le voir répandre sa semence comme un Duggar a fait sonner un peu trop fort mon radar de panneau d’avertissement fondamentaliste. D’autant plus que Nick est définitivement assez riche pour s’offrir au moins une boîte de préservatifs. L’ensemble actuel d’enfants de Nick comprend :

– des jumeaux de 10 ans Monroe et marocain (leur mère est Mariah Carey)

– fils de 4 ans d’or et sa fille de 6 mois Puissant (leur mère est Cloche de Bretagne)

– les jumeaux d’une semaine Zion et Zillion (leur mère est Abby De La Rosa)

– le futur bébé avec Alyssa Scott

Pourquoi ai-je l’impression que le jour même où Alyssa publie un selfie à la maternité avec son nouveau paquet de joie, une autre femme utilisera la même plate-forme de médias sociaux pour annoncer la nouvelle excitante qu’elle est enceinte du prochain enfant de Nick. Les chances sont vraiment bonnes ! Le magazine People a probablement un article intitulé “Nick Cannon attend un 8e enfant” dans ses brouillons, juste pour gagner du temps.

Photo : Wenn.com/FayesVision