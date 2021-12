Nick Cannon défend son retour au travail après la mort de Zen, son fils de 5 mois

Nick Cannon revient sur sa décision de reprendre le travail suite au décès de son fils Zen, 5 mois. L’animateur de Masked Singer est revenu à son talk-show de jour éponyme, The Nick Cannon Show, juste un jour après le décès de son plus jeune fils, et il a admis lors d’un enregistrement mercredi qu’il avait été confronté à de nombreuses questions concernant cette décision. Pour Cannon, cependant, le talk-show « est l’amour ».

Franchissant sa décision de retourner au travail si tôt, Cannon a admis que « beaucoup de gens n’arrêtent pas de me demander: » Mec, pourquoi es-tu même au travail?’ Surtout les membres de ma famille : « Mon garçon, tu dois aller t’asseoir quelque part, tu as déjà trop de boulots. Permettez-vous d’être vous-même.’ soins », a expliqué l’ancien animateur d’America’s Got Talent, 41 ans, « pour moi, ce n’est pas du travail, c’est de l’amour ».

« Hier, c’était un peu plus facile qu’aujourd’hui parce qu’hier j’étais tellement concentré sur le laser et même engourdi », a poursuivi Cannon. « Je savais juste que je devais le faire. Aujourd’hui, je suis un peu déchiré. Je suis un peu confus. Parce que c’est une chose blessante. Je suis en deuil. Je me sens coupable à tellement de niveaux. »

C’est lors de l’épisode de mardi de son talk-show qu’un canon en larmes a révélé la tragique nouvelle du décès de son fils, partageant qu’il tenait son fils pour la dernière fois au cours du week-end. Au cours du segment émotionnel, Cannon a révélé que son fils souffrait d’hydrocéphalie, d’une accumulation de liquide dans le cerveau, ont découvert plus tard les médecins, et d’une « tumeur cérébrale maligne médiane ». Cannon a déclaré que la santé de Zen avait commencé à décliner rapidement autour de Thanksgiving. Zen est décédé ce week-end, Cannon dédiant son émission de mardi « à mon beau fils Zen ».

Lors de son talk-show de mercredi, Cannon a partagé un message au milieu de « l’assaut d’amour » qu’il a reçu des fans. Cannon a déclaré qu’il n’était « pas habitué à tous ces câlins et » ça va? Je vais bien… mais bien sûr, tout le monde sait que je ne vais pas bien, mais vous me faites me sentir mieux. » Il a ajouté qu’il « avait besoin » de soutien, déclarant aux téléspectateurs: « C’est juste une vague d’amour qui est vraiment inattendue. Je ne m’y attendais pas du monde entier, je ne peux vraiment pas vous remercier assez les gars. «

Cannon et Scott ont accueilli Zen, son plus jeune et septième enfant, en juin. Mercredi également, Cannon a partagé la dernière photo émouvante qu’il a prise de Scott tenant leur fils sur la plage dimanche, disant aux fans: « C’est une belle photo de mon beau fils et de sa belle mère, Alyssa Scott. C’est un vrai moment. «