Nick Cannon dit qu’il aura plus d’enfants si c’est la volonté de Dieu

Nick Canon ne freine pas l’expansion de sa famille, en fait, il est ouvert à avoir plus d’enfants – mais ajoute que la décision finale appartient vraiment à une puissance plus élevée.

Nous avons Nick et Jim Jones Mardi à Harlem et notre photographe a demandé à Nick s’il allait arrêter d’avoir des enfants maintenant qu’il en a eu 7, y compris son fils Zen et des jumeaux Sion et Zillions plus tôt cette année.

Nick dit qu’il n’a aucun problème à accueillir plus d’enfants dans le monde, tant que cela fait partie du plan de Dieu. Fondamentalement, si c’est la volonté de Dieu… il continuera à engendrer autant d’enfants que possible.

Nous avons également demandé à Nick le secret pour être prodigieux, vu qu’il est un expert dans ce domaine, et sa réponse est assez courte et douce. Nick a définitivement quelques nageurs – et il plaisante également sur l’ouverture de sa propre “banque de sperme Cannon”.

Quant à Jim, il ne parlait pas aux enfants, il jouait le rôle de guide touristique, promenant Nick dans la 125e rue – qui est également le décor du nouveau film du duo “A Miracle on 125th St.”