Nick Cannon dit qu’il envisage de rester célibataire après la naissance du bébé n°7

En discutant de ce que les mères de leurs enfants doivent ressentir, Nick a déclaré : « Je ne me dis pas : « Qui vais-je mettre enceinte ensuite ? Ce sont généralement des scénarios. »

“Comme c’est ça le truc : les gens disent certaines choses en public”, a-t-il poursuivi. “Mais quand vous regardez vraiment comment une infrastructure familiale est conçue, la femme est celle qui dirige toujours et prend les décisions.”

Dans l’ensemble, la star de MTV a expliqué qu’il aimait la paternité et passait du temps avec ses enfants.

“J’ai tellement appris de mes enfants, mec, et c’est tellement incroyable”, a-t-il déclaré. “J’aime vraiment être avec mes enfants et juste cette énergie de jeunesse, j’ai l’impression de revivre à chaque fois … J’ai vécu tellement de choses dans ma vie – vous savez physiquement, mentalement et spirituellement – ​​comme, le meilleur l’endroit que je trouve, c’est le temps que je passe avec mes enfants et leur énergie et pour en obtenir le plus possible à transmettre …. C’est pourquoi je le fais, mec. “