Nick Cannon est ravi d’être le père de 7 enfants et en veut plus

Pour ceux qui critiquent la méthode de paternité non conventionnelle de Nick Cannon, il s’en fiche. En fait, il savoure ça. Cannon est l’heureux père de 7 enfants. Quatre de ses enfants sont nés la même année. Le Cannon d’aujourd’hui et le Cannon qui était autrefois le trophée du mari de l’icône de la pop Mariah Carey sont très différents. L’animateur de Masked Singer n’a pas du tout hésité quant à sa position contre la monogamie, son soutien aux relations polyamoureuses et son désir d’avoir autant d’enfants que possible.

Cannon a sept enfants de quatre femmes différentes. Ses deux premiers enfants, les jumeaux Moroccan et Monroe, ont maintenant 10 ans. Après sa séparation d’avec Carey, Cannon s’est lancé à toute vitesse dans son style de vie polyamoureux. Il partage deux enfants, Powerful et Golden, avec Brittany Bell. Il a récemment accueilli une autre paire de jumeaux, Zion et Zillion avec DJ Abby De La Rosa. La naissance des jumeaux serait survenue neuf jours après que le mannequin Alyssa Scott ait donné naissance à leur fille Zen.

Beaucoup se demandent comment Cannon, qui est réservé et occupé avec plusieurs projets de films, de télévision et de films, peut jongler avec sept enfants et plusieurs femmes. Mais selon Cannon, c’est plus facile qu’on ne le pense, du moins pour lui. Il apprécie la paternité au maximum et a maximisé son temps avec tous ses enfants.

“Je dis toujours que mes vacances sont mes vacances, mais quand j’ai un moment libre, toute cette attention va à mes enfants”, a récemment expliqué Cannon lors de la promotion de son nouveau talk-show, comme le rapporte The Jasmine Brand. “C’est un espace encore plus créatif parce que j’apprends d’eux quotidiennement. Comme nous le savons tous, j’ai un large éventail de personnalités de jeunes enfants que je peux exploiter. Je les vis par procuration au quotidien. Tout le monde se porte à merveille.”

Il s’est également récemment adressé à ceux qui interrogent les femmes qui sont actuellement en couple avec Cannon, il dit qu’elles ont le libre arbitre. “Ces femmes et toutes les femmes sont celles qui s’ouvrent pour dire ‘Je voudrais permettre à cet homme dans mon monde et je donnerai naissance à cet enfant.’ Ce n’est donc pas ma décision. Je fais de même”, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il pense que la monogamie est un “concept eurocentrique”.

De plus, Cannon dit qu’il ne ferme pas la porte à avoir plus d’enfants. “Si Dieu le veut, si Dieu le voit ainsi, alors c’est ce que je vais continuer à faire”, a-t-il déclaré.

Il a précédemment déclaré que le diagnostic de lupus était le fer de lance de son mode de vie actuel.