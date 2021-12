Nick Cannon explique sa décision de ne pas traiter le cancer du défunt fils Zen par chimiothérapie

Nick Cannon parle de la bataille de son défunt fils Zen contre une tumeur au cerveau. Après que Cannon a partagé la nouvelle déchirante plus tôt ce mois-ci que Zen est décédé à seulement 5 mois, la personnalité de la télévision a parlé de la décision de lui et d’Alyssa Scott de ne pas traiter le cancer du cerveau de leur fils par chimiothérapie, Cannon partageant que lui et Scott « avaient conversations sur la qualité de vie. »

Cannon a parlé de la naissance joyeuse de Zen et de son décès tragique dans une nouvelle interview avec PEOPLE, révélant que quelques jours seulement après la naissance de son fils en juin, lui et Scott ont remarqué qu’il avait une respiration irrégulière. Bien que les médecins au départ « ne pensaient pas que ce soit quelque chose de trop préoccupant » et aient déterminé plus tard que la tête de Zen « poussait un peu trop vite », Cannon et Scott ont reçu la nouvelle dévastatrice en août, alors que Zen n’avait que 2 mois, que leur fils avait reçu un diagnostic de gliome de haut grade, une forme rare et agressive de cancer du cerveau. Les médecins ont placé un shunt dans le crâne du nourrisson pour drainer le liquide, mais les tumeurs ont continué de croître.

Après avoir reçu le diagnostic, Cannon a déclaré que lui et Scott avaient commencé à « demander : « Y a-t-il un moyen d’empêcher cela ? Sinon, combien de temps avons-nous ? » » et les conversations « ont rapidement tourné vers : « Comment pouvons-nous lui donner le meilleur la vie pour le temps qu’il a ? Cela pourrait être des semaines, cela pourrait être des mois, cela pourrait être des années. » Ils ont discuté de plusieurs options de traitement avec les médecins, y compris la chimiothérapie, bien que Scott et Cannon, qui a subi une chimiothérapie dans sa propre bataille contre le lupus, aient décidé de ne pas soumettre Zen à la chimiothérapie et de se concentrer plutôt sur le fait de garder leur fils « aussi heureux qu’il pourrait l’être ». «

« Nous avions des conversations sur la qualité de vie », a déclaré Cannon. « Nous aurions pu avoir cette existence où il aurait dû vivre à l’hôpital, connecté à des machines, pour le reste du temps. De quelqu’un qui a déjà dû faire face à la chimiothérapie, je connais cette douleur. Pour voir cela se produire à un bébé de 2 mois, je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas qu’il souffre. »

Cannon a déclaré que lui et Scott « s’étaient concentrés sur Disneyland, notre endroit préféré », ajoutant que « chaque mois, nous célébrions son anniversaire, le voyant vraiment comme une victoire chaque fois qu’il franchissait une étape importante qu’il était toujours là avec nous ». Cependant, l’état de Zen s’est aggravé au cours du week-end de Thanksgiving. Cannon a déclaré au point de vente: « Vous pouviez dire qu’il se débattait. Nous nous réveillions et il ne respirait pas pendant peut-être cinq à 10 secondes à la fois, puis il laissait un énorme soupir. Vous pouviez voir que cela l’effrayait. Alors que son état s’aggravait, Cannon et Scott ont emmené leur fils à la plage, Cannon partageant qu’il « se disait: » Nous devons regarder le soleil se lever et être là avec lui une dernière fois. » Zen est décédé le 5 décembre, Cannon déclarant qu’il considérait « c’est une bénédiction que j’aie pu être là » avec son fils pendant ses derniers instants.