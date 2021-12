Nick Cannon lance un nouveau tatouage de Baby Zen en tant qu’ange

Nick Cannon rend hommage à son défunt fils Zen avec un hommage touchant au tatouage. L’animateur de télévision, 41 ans, a dévoilé son nouvel art corporel lors du Nick Cannon Show vendredi, quelques jours seulement après le décès de l’enfant de 5 mois des suites d’un cancer du cerveau et d’une tumeur subséquente. L’œuvre d’art montre Zen comme un ange et a duré près de six heures, a révélé Cannon, commençant vers 19h30 jeudi et se terminant vers 1h du matin.

« Hier soir, j’ai eu l’opportunité de me faire tatouer mon fils, Zen, comme un ange sur ma côte. Je suis toujours tout bandé. Ça fait mal ici en ce moment », a partagé Cannon, ajoutant: « C’était un beaucoup de douleur mais ça en vaut la peine. J’ai apprécié chaque instant de l’expérience d’avoir pour toujours mon fils ici sur ma côte, à mes côtés. Comme mon ange. «

L’hommage de Cannon intervient trois jours seulement après avoir partagé avec le public de son émission mardi que son fils avec Alyssa Scott, qu’ils avaient accueilli en juin, était décédé à la suite d’une bataille de santé privée. L’animateur de Masked Singer a poursuivi en disant aux téléspectateurs qu’il avait « un peu peur de partager les informations sur Zen » dans l’émission pour plusieurs raisons.

« Au départ, juste parce que je savais qu’il était difficile de tout garder ensemble », a-t-il expliqué. « Mais alors la chose avec laquelle je lutte toujours tous les jours, c’est que je ne veux jamais me sentir exploité. Je ne veux jamais avoir l’impression d’utiliser cela comme contenu. Je ne suis certainement pas du genre malheur à moi. . Je suis généralement le genre de gars qui garde tout dedans et je me dis « Je suis bon », même si je ne suis pas bon. »

Scott a également pleuré son fils décédé, partageant jeudi sur Instagram une vidéo de Zen avec sa grande sœur. « Oh mon doux Zen. … Ces 5 derniers mois, nous avons participé à cette course ensemble », a-t-elle écrit, ajoutant: « Nous étions une équipe, tous les deux déterminés à y parvenir. C’est insupportable de courir sans toi maintenant. Je peux ‘t. Et en ce moment, je me sens porté. Par ta sœur.. Par Dieu. Par de parfaits inconnus m’encourageant à ne pas abandonner. Cela a été un honneur et un privilège d’être ta maman.. Je t’aimerai pour l’éternité. «