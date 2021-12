Nick Cannon parle à Hoda Kotb de sa décision de parler de la mort de son fils Zen dans son émission télévisée

Nick Cannon parle du processus « délicat » et « effrayant » de la perte de son fils Zen, 5 mois, décédé le 5 décembre après avoir lutté contre l’hydrocéphalie et une forme de cancer du cerveau. L’animateur du Nick Cannon Show a parlé à Hoda Kotb de la période difficile pour lui et la mère de Zen, Alyssa Scott, au cours de l’émission AUJOURD’HUI jeudi.

« Je le prends comme le dit mon thérapeute, cinq minutes à la fois », a expliqué Cannon. « Je suis optimiste pour trouver le but à travers toute la douleur, alors j’essaie de sourire, j’essaie d’être l’individu à haute fréquence que j’ai voulu être, mais en cours de route, il y a certainement quelques les courbes du trajet, donc je le prends cinq minutes à la fois. »

L’animateur de Masked Singer a poursuivi qu’il s’appuyait sur sa foi à la suite du diagnostic de son fils en août et de sa mort plus tôt ce mois-ci. « Vous priez pour des miracles », a-t-il dit à Kotb. « Venant d’un milieu confessionnel, ce n’est pas pour le miracle de faire quelque chose qui nous est inconnu, mais c’est vraiment pour les choses dans lesquelles nous pouvons trouver du réconfort. » À cet endroit, Cannon a déclaré qu’il « avait demandé le miracle de la force de pouvoir être ici aujourd’hui » et de pouvoir « trouver cette paix qui surpasse toute compréhension ».

Cannon a récemment partagé avec PEOPLE que lui et Scott avaient finalement décidé de ne pas faire subir de chimiothérapie à Zen après avoir reçu son diagnostic, se concentrant plutôt sur le fait de garder leur fils « aussi heureux qu’il pouvait l’être » après avoir eu des « conversations difficiles sur la qualité de vie ».

Le père de sept enfants a expliqué: « Nous aurions pu avoir cette existence où il aurait dû vivre à l’hôpital, connecté à des machines, pour le reste du temps. De quelqu’un qui a déjà dû faire face à la chimiothérapie, j’ai connaître cette douleur. Voir cela arriver à un enfant de deux mois, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas qu’il souffre. Au lieu de cela, la famille s’est concentrée sur son « endroit préféré », qui était Disneyland. « Chaque mois, nous fêtions son anniversaire, le voyant vraiment comme une victoire à chaque fois qu’il franchissait une étape importante qu’il était toujours là avec nous », se souvient Cannon.