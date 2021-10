Nick Cannon parle de célibat et de rencontre avec Kim Kardashian

in

Nick Cannon est père de sept enfants, mais il n’a pas l’intention d’ajouter à sa famille pour le moment.

S’adressant à NORE et DJ EFN sur le dernier épisode de “Drink Champs”, le nouvel animateur de talk-show de jour a révélé qu’il pratiquait le célibat après avoir accueilli quatre enfants en sept mois.

Lorsque NORE a élevé ses nombreux enfants, Cannon s’est défendu. “Je n’en ai même pas beaucoup comparé à… Je suis comme un totem, mais j’aime tous mes enfants”, a-t-il déclaré avant de faire une révélation choquante: “Je vous l’ai dit, je suis célibataire en ce moment. “

En fait, il essaie de rester célibataire jusqu’à l’année prochaine. “Je vais voir si je peux arriver jusqu’en 2022.”

En juillet, Cannon a fait la une des journaux lorsqu’il a accueilli son septième enfant, un garçon nommé Zen S. Cannon, avec le mannequin “Wild ‘N Out” Alyssa Scott.

Avant cela, en juin, lui et la DJ radio Abby De La Rosa ont accueilli des fils jumeaux, Zion Mixolydian et Zillion Heir. En décembre, Nick et le mannequin Brittany Bell ont accueilli leur fille, Powerful Queen. Ils partagent également un fils de 4 ans, Golden.

De plus, l’hôte de « Masked Singer » a des jumeaux de 10 ans, Moroccan et Monroe, avec son ex-femme Mariah Carey.

Au cours de l’interview, il a également réfléchi à sa relation avec Kim Kardashian, avec qui il a commencé à sortir en 2006 après la séparation de Kim de Ray J. À l’époque, Kim a nié qu’elle et Ray J avaient eu une sex tape lorsque Nick l’a confrontée à ce sujet.

«Je crois que Ray J la connaissait avant moi. J’étais vraiment fan d’elle », a déclaré Nick. « Je vibrais. Nous étions sur une merde sérieuse. Elle m’a brisé le cœur. Ensuite, il a commencé à être ces rumeurs qui circulaient selon lesquelles c’était cette bande. Quand je lui ai posé la question, elle a nié. Je savais qu’ils se foutaient l’un de l’autre. Je n’ai jamais regardé la cassette.

Cependant, Nick a admis que la tristement célèbre bande avait eu des conséquences néfastes sur leur relation. “Je savais juste à ce moment-là, toute mon équipe était du genre” Abandonner la mission. “”