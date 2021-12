Nick Cannon parle de sa « culpabilité » pour la mort de son fils Zen

Dans une récente couverture du magazine People, Nick Canon s’est ouvert sur la perte de son fils Zen, et la culpabilité qu’il a ressentie depuis son décès.

Comme le Grio l’a signalé précédemment, Cannon, 41 ans, a annoncé lors de son talk-show de jour que son fils de cinq mois, Zen, est décédé après une bataille contre le cancer du cerveau. Le clip a conquis Internet et les médias, des millions de personnes adressant leurs condoléances à la personnalité.

Une semaine plus tard, Cannon partage plus de détails sur ce moment déchirant de la télévision en direct.

Nick Cannon visite Build pour discuter de « The Masked Singer » au Build Studio le 11 décembre 2018 à New York. (Photo de Michael Loccisano/.)

Dans l’histoire, il a partagé: « Mon cœur est brisé. J’aurais aimé pouvoir faire plus, passer plus de temps avec lui, prendre plus de photos. J’aurais aimé pouvoir le serrer plus longtemps dans mes bras.

Il a expliqué sa réponse émotionnelle tout en partageant la nouvelle en direct dans son émission la semaine dernière.

« Mon objectif est de faire sourire tout le monde tous les jours et d’oublier leurs soucis, donc à aucun moment je n’ai pensé que je pleurerais en direct à la télévision », a-t-il expliqué. « Je crois vraiment que vous ne pouvez pas guérir tant que vous ne vous sentez pas. »

Le moment a certainement résonné auprès de millions de téléspectateurs, car Cannon dit qu’il a reçu une vague de soutien après le segment.

Il a déclaré au point de vente: « Habituellement, mon monde est composé de blagues, de satire et de jugement, mais cela a été un 180 complet de rien d’autre que de l’amour et des gens qui envoient leurs meilleurs vœux. Cela me donne de l’espoir en l’humanité.

Il a ajouté: « C’était le bébé le plus aimant… Je considère être son père comme un grand privilège. »

Nick Cannon, Alyssa Scott et leur fils Zen (Crédit : Nick Cannon/Instagram)



People Magazine a également rencontré Dr Joffre E. Olaya, le neurochirurgien pédiatrique qui a traité Zen à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange.

Olaya a expliqué : « Ces tumeurs peuvent se développer et se propager rapidement… elles sont très difficiles à traiter.

Comme Cannon l’a partagé dans son émission, les médecins ont d’abord placé un shunt afin de drainer le liquide, mais la tumeur a continué de croître.

« Nous avons commencé à demander : « Y a-t-il un moyen d’empêcher cela ? Si non, combien de temps avons-nous? dit Canon. « Les conversations se sont rapidement tournées vers : « Comment pouvons-nous lui offrir la meilleure vie pour le temps dont il dispose ? » Cela pourrait être des semaines, cela pourrait être des mois, cela pourrait être des années.

Cannon a pu être là avec la mère de Zen, Alyssa Scott, quand le Zen est passé. «Je vois ça comme une bénédiction d’être là. Alyssa dit : ‘Je pense qu’il t’attendait juste' », a-t-il expliqué au magazine.

Cannon s’est récemment fait tatouer pour honorer la courte vie de son fils. Il l’a légendé : « J’ai eu le privilège d’héberger un ange sur cette terre pendant une courte période de temps, mais son énergie est éternelle et sera toujours à mes côtés. La force dans ma côte. Zen Scott Canon. 👼🏾 Merci @inked_nyc @inkedmag @rodsjimenez

Vous pouvez lire la couverture complète ici.

