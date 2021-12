Nick Cannon partage des photos avec 7 enfants pour Noël après la mort de son fils

Nick canonLes fêtes de fin d’année ne seraient pas complètes sans quelques photos réconfortantes de ses petits.

La star de Wild ‘N Out s’est rendue sur Instagram le jour de Noël pour partager une série de portraits de lui-même avec ses sept enfants, dont un adorable cliché de lui avec son fils de 5 mois. Zen, décédé plus tôt ce mois-ci des suites d’une tumeur au cerveau.

« Joyeux Noël à tous et à tous bonne nuit ! » Nick a sous-titré son Instagram. « J’adore les canons !! »

Une image a capturé l’hôte de The Masked Singer affichant un large sourire alors que ses enfants se blottissent contre lui, y compris des jumeaux de 10 ans, Canon marocain et canon de Monroe, qu’il partage avec ex Mariah Carey, aussi bien que Canon doré « Sagon », 4 et Puissant canon de la reine, 12 – ses enfants avec ex cloche bretonne. Nick et ses petits ont posé ensemble près d’un sapin de Noël joliment décoré.

Brittany a publié des images similaires, prises par un photographe Pluie ambrée, de leurs enfants, sous-titrant sa publication Instagram, « Joyeux Noël ».