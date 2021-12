Nick Cannon partage une nouvelle photo du dernier jour sur la plage avec son fils Zen, âgé de 5 mois

Nick Cannon partage l’un de ses derniers moments avec son fils Zen avant que le bébé de 5 mois ne décède ce week-end d’un cancer du cerveau et d’une tumeur subséquente. Le lendemain du jour où Cannon a partagé la tragique nouvelle avec les téléspectateurs de The Nick Cannon Show, l’animateur de 41 ans a partagé une photo qu’il a prise de son défunt fils et de la mère de Zen, Alyssa Scott, dimanche.

Scott regarde avec amour le bébé lors d’un voyage en famille à la plage. « C’est une belle photo de mon beau fils et de sa belle mère, Alyssa Scott. C’est un vrai moment », a déclaré Cannon. Il a continué à féliciter Scott pour sa « force » pendant cette période dévastatrice. « Je m’excuse pour tant de choses, mais je sais juste que s’il y a du poids ou quoi que ce soit que j’ai causé, je ne vais pas tout faire correctement. Ce processus est difficile pour nous deux, mais je vous remercie simplement d’avoir été cela force et être ce rocher », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Amour à Alyssa, amour à sa famille élargie. Amour à chaque mère qui a déjà dû perdre un enfant, ou a dû faire face à un enfant ayant des besoins spéciaux … Les mères sont des super-héros à tous égards. » Cannon a terminé le segment en disant aux téléspectateurs que Scott « allait bien », mais a demandé à tout le monde de « continuer à prier pour elle, de continuer à prier pour toute notre famille. … Nous allons nous en sortir. »

Cannon a annoncé la mort de son fils mardi lors de son talk-show, révélant que le petit garçon souffrait d’hydrocéphalie et d’une « tumeur cérébrale maligne médiane ». Cannon a d’abord remarqué la toux étrange de son fils avant son diagnostic. « Il avait cette respiration intéressante et au moment où il avait deux mois, j’ai remarqué qu’il avait aussi cette tête de belle taille – une tête de canon », a-t-il expliqué. « Nous n’y avons rien pensé. Mais je voulais l’emmener chez le médecin pour ses sinus et sa respiration. Nous pensions que ce serait la routine. »

« Nous étions fidèles et pleins d’espoir pour cette époque. Nous avons continué, il jouait toujours avec ses frères et sœurs, j’ai embrassé chaque instant », a expliqué le comédien à propos des derniers jours de son fils. « La mère de Zen, Alyssa, était la femme la plus forte que j’aie jamais vue. Je n’ai jamais eu de dispute, n’a jamais été en colère. Elle était émotive quand elle avait besoin d’être mais toujours la meilleure maman, et continue d’être la meilleure maman. »