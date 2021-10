Nick Cannon porte des crocs et un peignoir sur le tapis des BET Hip Hop Awards

Nick canon a certainement fait une déclaration de mode sur le tapis rouge des BET Hip Hop Awards 2021. Ce qu’est la déclaration, cependant, n’est pas tout à fait clair.

La star de Wild ‘N Out s’est rendue au Cobb Energy Performing Arts Center le vendredi 1er octobre dans ce qui semblait être une armure dorée, un boxer et un peignoir. Il a accessoirisé le look avec des chaussettes festives, des Crocs dépareillés et un bol en or, qui recouvrait ses locs rouges.

L’ensemble de Cannon a définitivement attiré l’attention des autres participants, surtout après avoir posé allongé sur le côté pour les caméras.

Mais, selon l’Instagram de l’acteur, ce n’est pas vraiment lui sur le tapis rouge. “Vous allez tous arrêter de jouer avec moi !! Ce n’est pas moi !!!” l’animateur de Masked Singer a sous-titré une photo du tapis rouge. “Je suis occupé à travailler sur mon tout nouveau Talk Show à Harlem !!! Quand aurais-je le temps d’aller jusqu’à Atlanta pour les récompenses hip hop habillé de mon drawlz ? !!!

Il s’avère que le participant portant Croc était Compte de Murda, alias Count Crackula, alias le nouvel alter ego de Cannon.