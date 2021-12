Nick Cannon remercie tout le monde pour son soutien après la mort de son fils d’une tumeur cérébrale

Lire du contenu vidéo

Nick Canon a envoyé un grand merci à tous pour le soutien, les mots gentils et l’amour envoyés après l’annonce émouvante d’hier où il a révélé la nouvelle dévastatrice que son fils de 5 mois, Zen, décédé.

Le créateur de « Wild « N Out » a partagé sa gratitude lors du « The Nick Cannon Show » mercredi après-midi… « Bien sûr, tout le monde sait que je ne vais pas bien, mais vous me faites tous me sentir mieux. »

Nick dit qu’il se sent un peu coupable parce qu’il n’a jamais voulu exploiter la nouvelle, mais il apprécie l’élan de soutien… « L’assaut de l’amour est nouveau pour moi, alors merci c’est tout ce que je peux dire. »

08/12/21

Nick a gardé le diagnostic de son fils privé pendant des mois par respect pour la mère de Zen, mannequin Alyssa Scott, et tout le monde dans leur famille. Cannon dit qu’elle prend les choses « 5 minutes à la fois ».

Comme nous l’avons signalé précédemment, Nick a annoncé mardi que son plus jeune enfant Zen mort d’une tumeur au cerveau … après que sa tumeur au cerveau ait commencé à se développer rapidement autour de Thanksgiving. Nick dit qu’il a tenu Zen pour la dernière fois au bord de l’océan le week-end dernier, après avoir fait un voyage en Californie pour passer du temps avec son bébé.

Zen était le 7e enfant de Nick et le 4e des enfants de Nick nés au cours de la dernière année et demie.

Nick dit que l’amour du monde entier était vraiment inattendu, mais ne veut pas en parler à lui… il veut juste honorer son fils.