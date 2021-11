Nick Cannon répond à l’appel de Saweetie avec une offre pour bébé

Nick Cannon a déjà fait savoir au monde qu’il n’avait pas l’intention de ralentir le rythme d’avoir des enfants et il l’a confirmé après avoir répondu au dernier Tweet de Saweetie. La rappeuse « Icy Girl » a récemment tweeté son désir d’avoir des enfants. Bien sûr, Cannon était le visage le plus notable à répondre publiquement.

« Je veux des bébés », a-t-elle tweeté. Cannon a répondu avec plusieurs emojis, y compris un emoji de levée de main.

La position de Cannon sur les relations et la famille a été controversée. L’ancien mari de Mariah Carey, avec qui il partage des jumeaux de 10 ans, Moroccan et Monroe, a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années pour avoir adopté un mode de vie polygame. Cette année seulement, il a eu trois enfants, dont une autre paire de jumeaux. Une autre femme serait actuellement enceinte de l’enfant de Cannon.

Après sa séparation de Carey, Cannon a noué plusieurs relations et a continué à avoir des enfants. Il partage deux enfants, Powerful et Golden, avec Brittany Bell. Il a récemment accueilli des jumeaux, Zion et Zillion avec DJ Abby De La Rosa. La naissance des jumeaux serait survenue neuf jours après que le mannequin Alyssa Scott ait donné naissance à leur fille Zen.

Le nouveau style de vie de Cannon serait né après qu’il soit tombé gravement malade du lupus. Il dit que l’expérience lui a appris que la vie est courte et qu’il est ouvert à avoir plus d’enfants. En ce qui concerne les critiques concernant les femmes avec lesquelles il a des enfants, il dit qu’elles sont toutes pleinement conscientes de son mode de vie.

« Ces femmes et toutes les femmes sont celles qui s’ouvrent pour dire ‘Je voudrais permettre à cet homme dans mon monde et je donnerai naissance à cet enfant.’ Ce n’est donc pas ma décision. Je fais de même », a-t-il déclaré. Cannon dit également qu’il pense que la monogamie est un « concept eurocentrique ».

Saweetie était auparavant en couple avec le rappeur de Migos Quavo. Les deux se sont séparés au milieu des rumeurs de tricherie de Quavo. Des images d’ascenseur ont également fait surface des deux bagarres. Ils ont ensuite publié une déclaration commune expliquant que la situation s’était produite au moins un an avant que la vidéo ne soit divulguée aux tabloïds et qu’ils l’aient dépassée. Pourtant, se pardonner l’un l’autre pour l’incident n’était pas suffisant. Depuis leur séparation, Saweetie s’est concentrée sur sa carrière, y compris un repas promotionnel avec McDonald’s.