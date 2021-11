Nick Cannon se porte volontaire pour donner des bébés Saweetie

Saweetie dit qu’elle veut des enfants dans sa vie – et un Nick Canon semble être prêt à livrer … si elle veut le prendre en charge.

La rappeuse a tweeté ses désirs parentaux samedi, écrivant … « Je veux des bébés. » Courte et douce — pas vraiment d’autre contexte non plus, mais à première vue… on dirait qu’elle est prête à être maman.

Je veux des bébés. – icy bae ❄️ (@Saweetie) 6 novembre 2021 @Saweetie

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de normies dans ses commentaires qui ont offert leurs services pour y parvenir – Nick s’est en fait démarqué des autres avec une offre pas si subtile de sa part … retweetant le message de Saweetie et ajoutant quelques mots révélateurs émojis.

Il y a un emoji au visage curieux, un emoji ninja, un emoji qui rit et un emoji qui lève la main. La levée de la main dit tout… NC semble être prêt à fournir, et comme nous le savons — est très bien équipé pour le faire.

🤔🥷🤣🙋🏾‍♂️ https://t.co/i9jMM6ffL7 – Nick Cannon (@NickCannon) 7 novembre 2021 @NickCannon

L’homme a engendré plusieurs enfants au cours de sa vie, dont trois juste plus tôt cette année – son fils, Zen, et les jumeaux Zion et Zillion … ces deux derniers ayant une mère différente. Il en a quatre autres de relations antérieures – dont un couple avec Mariah Carey, un couple de plus avec Brittany Bell.

Il a parlé de devenir célibataire pendant un certain temps, mais semble avoir fait marche arrière sur ce point… indiqué ici dans son volontariat – sans parler de ce que il nous a dit la dernière fois que nous l’avons sorti. Souvenez-vous, Nick a dit qu’il continuerait à avoir des enfants… tant que l’homme à l’étage le lui permettrait.

Pas encore de mot de Saweetie si sa proposition semble attrayante ou non – franchement, elle a probablement beaucoup de prétendants potentiels qui seraient prêts à tenter le coup … et pourrait avoir à peu près qui elle voulait pour cette mission .

Cependant, si elle est à la recherche d’efficacité et d’un palmarès de succès… Nick pourrait être son homme !