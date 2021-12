Nick Cannon s’ouvre sur l’émission « Aujourd’hui », après la mort de son fils

Lire du contenu vidéo

CNB

Nick Canon est sur un long chemin vers la guérison suite au décès de son fils de 5 mois, Zen, décédé d’une tumeur cérébrale maligne au début du mois.

La star de « Wild ‘N Out » a déclaré aux gens de l’émission « Today » qu’il comptait sur sa foi pour traverser cette période difficile, en disant: « Je suis optimiste pour trouver le but à travers toute la douleur. »

Lire du contenu vidéo

08/12/21 Renard

Comme vous vous en souvenez peut-être, Nick a annoncé la nouvelle dévastatrice sur « The Nick Cannon Show » au début de ce mois, devenant très ému en parlant des derniers jours de la vie de son fils. Avant cela, Nick et Alyssa Scott avaient gardé secrets les problèmes de santé de leur fils.

Lorsqu’on lui a demandé comment il allait maintenant, Nick dit qu’il ne le prend que 5 minutes à la fois… « Je suis tellement habitué à être optimiste et franc… c’était probablement la chose la plus délicate et la plus précieuse que j’aie jamais eu à parler. »

Nick dit qu’avant son diagnostic, il pensait initialement que Zen avait un problème de sinus mineur.

En ce qui concerne maman Alyssa, Nick dit qu’il est « émerveillé » par sa force alors qu’il fait face à une perte si difficile, après avoir porté le bébé pendant 9 mois. Il dit qu’il essaie d’être là pour elle, mais parfois tout ce qu’ils peuvent faire est de « se connecter par la prière ».

Comme nous vous l’avons dit précédemment, Nick a un tatouage de son fils et dit que ce n’est que le début de ce qu’il prévoit de faire pour s’assurer que Zen est toujours à ses côtés.

Nick a dit qu’il avait demandé à Dieu le miracle de la force et de trouver une paix qui surpasse toute compréhension pendant cette période.