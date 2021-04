Nick Carter accueille son troisième enfant avec sa femme Lauren au milieu de “ complications ” ⋆ .

Nick Carter et Lauren Kitt ont accueilli leur troisième enfant ensemble (Photo: Paul Archuleta / FilmMagic)

Nick Carter et sa femme Lauren Kitt ont accueilli leur troisième enfant au monde alors que la star a révélé qu’ils avaient subi des “ complications mineures ” après l’accouchement.

Le Backstreet Boy a partagé la nouvelle avec les fans jeudi matin en tweetant: “ Nous sommes fiers d’annoncer que notre bébé est officiellement arrivé.

“ Mais comme un parent sait très bien tout, parfois les choses ne se passent pas comme vous l’avez planifié. Nous avons connu quelques complications mineures mais les choses vont un peu mieux après la première nuit.

Le chanteur de 41 ans a ajouté: “ Je voulais remercier tout le monde pour toutes les prières et les bonnes pensées pendant cette période. Nous vous tiendrons au courant.’

Les fans s’étaient inquiétés après que le chanteur eut partagé un message demandant des prières mercredi soir.

À côté d’une photo de lui en train de prier, il a écrit sur Instagram: “ Oui, je suis un croyant. Je demande à Dieu de nous donner la force de protéger maman et bébé. #pères #pères. ‘

La candidate aux Grammy Awards et son partenaire se sont mariés en avril 2014 à Santa Barbara, en Californie, après six ans de fréquentation

Nick et Lauren sont déjà parents d’un fils de cinq ans, Odin, et d’une fille d’un an, Saoirse.

Il a annoncé la dernière grossesse de Lauren sur Instagram en janvier avec une vidéo d’échographie.

«Parfois, la vie vous bénit avec de petites surprises», écrivait-il à l’époque, ajoutant: «# 2021 # babynumber3 #fatherhood #happyhome».

