Nick Carter et sa femme ramènent leur nouveau-né à la maison après des “ complications ” ⋆ .

La star des Backstreet Boys et sa femme Lauren Kitt sont de retour à la maison avec leurs enfants et leur nouveau-né après avoir séjourné à l’hôpital en raison des “ complications mineures ” du bébé.

Chanteur Nick CarterLe nouveau-né de l’enfant est «sain et sauf à la maison» après avoir connu des «complications mineures» après la naissance de l’enfant la semaine dernière.

le Backstreet Boys star et sa femme, Lauren Kitt, a annoncé l’arrivée de leur troisième enfant jeudi (22 avril 21), mais a expliqué que des problèmes de santé non divulgués avaient incité les médecins à surveiller le bébé à l’hôpital.

Il a partagé une mise à jour avec les fans lundi (26 avril 21), révélant que leur tout-petit a depuis été libéré et est à la maison avec sa grande soeur Saoirse, une, et son frère Odin, cinq ans.

«Ok tout le monde, je voulais vous faire savoir que finalement, nous sommes à la maison sains et saufs. Bébé va tellement mieux », a publié le hitmaker« I Want It That Way »sur Twitter. «Je vais partager une petite photo avec vous très bientôt. Merci encore pour tout votre amour. »

Nick n’a pas encore révélé le nom ou le sexe du dernier membre de sa famille.

Il a ensuite ajouté une nouvelle photo sur Instagram avec un message au personnel médical. «Je tiens à remercier les incroyables médecins, infirmières et personnel de @southernhillshospitallv NICU pour avoir si bien pris soin de notre bébé. Nous savons que ce n’est pas facile, surtout pendant cette période. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous @laurenkittcarter et bébé est à la maison et va bien », a-t-il écrit.

Nick a expliqué précédemment que lui et sa femme devaient «rester à l’hôpital» pour surveiller leur «bébé comme un faucon».

L’arrivée du troisième enfant du couple est survenue quelques jours seulement après la célébration de l’anniversaire de leur premier enfant. “Comment ça a commencé. Comment ça va. Joyeux anniversaire fils! Je t’aime pour toujours à l’infini Odin », Lauren a partagé une photo rétrospective de la naissance de l’enfant alors que le garçon avait 5 ans.