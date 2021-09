Nick Castellanos montre pourquoi il est le leader moyen de toute la MLB

in

Le jardinier du Rouges de Cincinnati, Nick Castellanos, démontré car il s’agit de la moyenne maximale de la saison en cours 2021 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Dans le match entre les rouges et les cardinaux, Nick Castellanos, a montré pourquoi il est toujours le leader de la moyenne au bâton de la saison 2021 de la MLB.

Castellanos, à son premier au bâton en fin de première manche, un point derrière et un homme au deuxième but, frappe un circuit à travers le champ gauche pour donner l’avantage à Cincinnati City et atteindre 25 circuits.

Voici le home run :

Nick Castellanos – Cincinnati Reds (25) pic.twitter.com/lSwtzigTsa – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 1er septembre 2021

Le jardinier du rouges de Cincinnati, Nick Castellanos, a frappé son coup de circuit numéro 25 de la saison 2021 en cours du Grandes ligues.

Dans la rencontre susmentionnée, le frappeur de la rouges, JA Happ a laissé son coin égaré et il l’a envoyée voler à travers le champ gauche à une vitesse de 93,2 MPH et à une distance de 375 pieds.

Plus tard, en fin de deuxième manche, Castellanos frappe son deuxième coup de circuit lors de quarts consécutifs, mais cette fois avec les bases chargées et punissant JA Happ pour le deuxième quart consécutif, pour atteindre 26 cette saison, montrant pourquoi a la meilleure moyenne au bâton de tous les Grandes ligues.

Voici le Grand Chelem :

GRAND CHELEM! ??

NICK CASTELLANOS !

GRAND CHELEM! #Rouge pic.twitter.com/35mN0zgB7Q – Cincinnati Reds (@Ros) 1er septembre 2021

Les numéros du joueur du Rouges de Cincinnati, Nick CastellanosC’est un luxe, il a 137 coups sûrs, 78 points marqués, 78 points produits et 26 circuits en 431 frappeurs, ce qui fait chuter sa moyenne au bâton à 0,320.