Nick Castellanos répond aux cardinaux en demandant aux umps de vérifier sa batte

S’il y a une équipe qui s’opposerait à ce qu’un joueur frappe des circuits avec une batte cassée, ce serait bien les Cardinals de St. Louis.

Ils l’ont prouvé mercredi.

Le cogneur des Reds Nick Castellanos a frappé deux circuits – dont un grand chelem – en deux manches mercredi, et il l’a fait avec une puce à la fin de sa batte. Maintenant, il n’y a absolument aucun avantage obtenu par Castellanos pour l’utilisation d’une batte ébréchée. Si quoi que ce soit, cela enlève un peu de puissance à son swing.

Mais après que Castellanos ait frappé ce grand chelem en deuxième manche, le manager des Cardinals, Mike Shildt, a demandé aux arbitres d’inspecter le bâton.

La main de Castellano a remis les bâtons aux arbitres parce que, eh bien, ce n’était pas bouché et il n’avait rien à cacher.

Pour des « raisons de sécurité », la batte a été retirée pour le reste du match. Mais vous devez aimer la façon dont Castellanos a géré les moments qui ont suivi. Il a donné la batte à un jeune fan tout en se moquant des problèmes de sécurité des cardinaux, le qualifiant de « morceau de bois dangereux ».

Après que Nick Castellanos ait frappé deux circuits en deux manches avec une batte cassée…. Le directeur des Cardinals, Mike Shildt, a demandé aux arbitres de revoir le bâton et le coup de circuit. La main de Castellano a remis le bâton aux arbitres, l’appel a été maintenu, puis il l’a donné à un fan. pic.twitter.com/nNzhQCsMvt

Il a également pris un coup pour les Cardinals pour avoir contesté la batte une fois qu’il a conduit en six points avec elle. Il a déclaré via MLB.com :

«Je pense que c’était mon deuxième circuit et j’en ai roulé six. Tout d’un coup, il y a eu un problème. Il n’y a eu aucun problème quand [Jon] Lester m’a complètement découpé. Et il n’y a eu aucun problème lors du premier match. Mais ensuite, il y a eu un problème.