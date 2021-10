Nick Cave, Aurora et bien d’autres annoncés pour le festival Øya

Nick Cave & The Bad Seeds, Aurore, et d’autres ont été annoncés pour le festival Øya 2022. L’événement est prévu du 9 au 13 août à Oslo, en Norvège.

Les éditions 2019 et 2020 du festival ont été annulées en raison de la pandémie de COVID-19. L’artiste norvégienne Aurora, qui a annoncé son nouvel album Les dieux que nous pouvons toucher aujourd’hui (14 octobre), devait se produire aux deux événements annulés. Elle fera désormais la une du samedi 13 août.

Nick Cave, quant à lui, devrait être en tête d’affiche avec les Bad Seeds le jeudi 11 août. Michael Kiwanuka, Daim, yeux brillants, JARV EST… (alias Jarvis Cocker), Bikini Kill, Beabadoobee, et la princesse Nokia.

Cela a été quelques mois passionnants pour de nombreux artistes à l’affiche. Comme mentionné précédemment, Aurora a récemment annoncé son nouvel album, en plus de la sortie du premier single du projet, « Giving Into the Love ».

En discutant de la piste, Aurora dit: «Je pensais à Prométhée et à la façon dont il a volé le feu pour nous sculpter – les humains. J’ai l’impression qu’on oublie parfois que nous sommes des êtres vivants, capables de tant de belles choses. Et l’obsession actuelle de l’humain pour la beauté nous fait oublier et dévaloriser le feu qui nous habite. Notre moi intérieur, et la partie la plus importante.

Michael Kiwanuka a également récemment partagé une nouvelle chanson, « Belle vie. » Le nouveau single a été enregistré par l’artiste lauréat du prix Mercure alors qu’il écrivait et faisait la démo de nouveaux morceaux pour son quatrième album à venir, la suite de KIWANUKA de 2019.

« Beautiful Life » servira également de musique de titre pour le nouveau documentaire d’Orlando von Einsiedel Convergence: Courage In A Crisis, qui est sorti sur Netflix le 12 octobre.

Kiwanuka a enregistré « Beautiful Life » à Londres aux côtés du producteur St Francis Hotel. Il a déclaré à propos de la chanson : « Dans cette chanson, je voulais me concentrer sur le sentiment qu’il y a une vraie force dans l’esprit humain lorsque vous essayez de rechercher la beauté même dans des situations difficiles.

« Bien sûr, dans certaines situations, cela devient de plus en plus difficile. Mais je voulais juste y réfléchir et me demander à quoi ressemblerait la vie si je la vivais ainsi.

«En fin de compte, tout ce que les gens ressentent en entendant la chanson me convient. Mais ce que j’essayais d’émettre à travers la musique était un sentiment de défiance. Un sentiment de force dans l’adversité.

Visitez le site Web officiel du festival Øya pour obtenir des informations sur les billets et des mises à jour de la programmation.