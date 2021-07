Nick Cave ouvre la dernière version de “Truth Be Told” à West Hollywood – WWD

DIRE LA VÉRITÉ : Moins d’un an avant sa première rétrospective au Museum of Contemporary Art de Chicago, Nick Cave, l’artiste visuel à l’esprit civique le plus connu pour ses fantastiques Soundsuits, a fait ses débuts sur grand écran cette semaine avec son art public “Truth Be Told”. exposition.

Projetée sur une tour numérique à mouvement complet au 8775 Sunset Boulevard, l’œuvre a été créée en collaboration avec l’artiste Bob Faust et a été commandée pour West Hollywood, dans le cadre d’Arts on Sunset.

La vidéo à double écran, s’étendant sur environ 50 pieds du côté ouest et 30 pieds du côté est, présente une figure en mouvement, vêtue d’un Soundsuit à paillettes. Son visage est caché, scrutant la façade d’un boulier. Il se déplace avec un langage corporel défensif, car les mots «Truth Be Told» apparaissent en noir et se déplacent à travers le cadre blanc. Le cadre passe au rouge et la phrase est répétée en répétition, remplissant tout l’espace.

« À une époque où tant de désinformation et de croyances racistes font enfin surface, il est plus important que jamais de dire la vérité au pouvoir, et dans de nombreux cas à nous-mêmes », a déclaré Cave dans un article sur l’exposition sur Instagram.

La première itération de “Truth Be Told” a été réalisée en réaction au meurtre de George Floyd, installé sur The School of Kinderhook de la Jack Shainman Gallery à New York. De nouvelles versions des panneaux d’affichage numériques sont présentées ce mois-ci aux États-Unis, y compris à Atlanta, Washington, DC et Boston, tandis que l’exposition de West Hollywood est visible jusqu’au 30 août.

Pendant ce temps, la rétrospective “Forothermore” de Cave au MCA commence le 14 mai 2022.

Considérée comme l’étude la plus complète du travail de Cave à ce jour, l’exposition présentera plus d’une douzaine de combinaisons sonores, y compris une nouvelle série de vêtements embellis, intitulée « Combinaisons sonores 9:29 ; » une installation avec des milliers de toupies cinétiques en mouvement suspendues dans l’atrium du musée et des œuvres jamais vues auparavant. Parmi les autres points forts, citons une installation vidéo de la taille d’une pièce qui entourera les spectateurs de projections d’eau qui coule, de créatures et de motifs, les récentes sculptures de l’artiste de mains, de tête et de membres en bronze et d’objets trouvés dans les rues, tels que des cartouches de fusil de chasse.

Cave a conçu ses Soundsuits – dont les influences incluent le chaman africain, les poupées vaudou haïtiennes, les défilés de couture parisiens et les concerts de George Clinton – pour cacher le sexe, la race et la classe et forcer le spectateur à regarder quelque chose sans jugement.

« Cela revient aux différences », a déclaré Cave lors d’une interview en 2015. « Comment trouvons-nous des moyens d’accepter nos différences ? Vous regardez cet humain hybride, pourtant il est étranger, pourtant il a ce sens de l’autorité. Comment en arriver là et être ouvert à un autre type d’acceptation ? La psychologie exploite de multiples façons dont nous rencontrons le monde qui nous entoure.

L’artiste a créé son premier Soundsuit en 1992, un an après le passage à tabac de Rodney King par la police.

“C’est l’initiateur qui m’a amené à travailler dans ce milieu”, a déclaré Cave. « Qu’est-ce que ça fait de se sentir moins que, profilé ? Je ne le sais pas de mon point de vue bien que je sois un homme noir.