Nick Diaz aurait remporté un énorme salaire de l’UFC 266 alors que la retraite se profile

Les salaires signalés pour l’UFC 266 sont disponibles et il semble que Nick Diaz pourrait être en mesure de retirer un homme heureux.

On estime que la légende de Stockton a remporté entre 400 000 $ et 516 000 $ lors de son premier combat en plus de six ans.

Nick Diaz était son auto divertissant habituel

Les estimations varient car elles sont basées sur des approximations des contrats précédents, des tendances et de la puissance d’attraction. D’autres hypothèses sont faites comme les changements de contrat attendus. Tous les chiffres de rémunération de la conformité promotionnelle sont basés sur la formule négociée avec Venum.

En parlant de Venum, Diaz a gagné 16 000 $ grâce à son parrainage tandis que le vainqueur du main event, Alexander Volkanovski, a empoché 42 000 $. Cette information est rendue publique, alors que la Nevada State Athletic Commission ne divulgue pas le salaire officiel des combattants.

Parmi les estimations, Diaz avait le tarif forfaitaire le plus élevé de tous les combattants sur la carte.

Volkanovski et Shevchenko, en tant que champions, ont peut-être obtenu une part des achats de PPV, ce qui en ferait les meilleurs revenus de la carte.

Diaz s’est présenté au monde à l’UFC 47 avec la victoire sur Lawler

Le joueur de 38 ans a perdu contre Robbie Lawler 17 ans après leur première bataille, un affrontement où Diaz était le vainqueur à cette occasion.

De nombreux fans veulent juste voir Diaz se retirer du sport et profiter du reste de sa vie, mais le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman a toujours un certain intérêt pour Diaz.

Il a tweeté après le combat: “Je veux voir Nick Diaz se battre à nouveau.”

Quelques jours seulement avant la carte, Diaz a déclaré qu’il devrait combattre Usman, pas Lawler.

Usman est l’un des champions les plus dominants de l’histoire des poids welters de l’UFC

«Je pense que je vais battre Usman. J’aurai un meilleur coup contre Usman que contre Lawler, juste parce que j’ai déjà battu Lawler.

«Cela n’a pas de sens pour moi d’entrer et de combattre à nouveau Robbie Lawler. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Cela ne devrait pas arriver.

“Celui qui a mis ça en place est un idiot. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas pourquoi cela s’est produit. Je devrais combattre Kamaru Usman, et c’est tout.

