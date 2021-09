Nick Díaz brise son silence et parle de son combat avec Robbie Lawler

Robbie Lawler contre Nick Diaz pour l’UFC 266

Nick Diaz retourne au combat cinq ans plus tard pour rencontrer Robbie Lawler à l’UFC 266 le 25 septembre. Rappelons que récemment l’ancien champion des 170 livres s’est également exprimé : « Évidemment, on vient se battre. Nick Diaz a les pieds sur terre, il fait quelques pitreries dans le combat, mais vraiment, il vient se battre, vous sortir de votre jeu et accélérer le rythme. Évidemment, j’aime me mettre dans la tête des gens et essayer d’obtenir de gros clichés, donc ce sera passionnant«. C’est maintenant au tour du natif de Stockton (via UFC Europe).

Nick Diaz parle de son combat avec Robbie Lawler

“En réalité, Je suis un combattant beaucoup plus dangereux que lorsque j’ai combattu Robbie Lawler pour la première fois. Je vais être vraiment imparable après avoir pris les bonnes décisions.

Les deux vétérans se sont rencontrés pour la première fois le 2 avril 2004 à l’UFC 47. Ainsi, Nick Diaz a remporté la victoire par KO au deuxième tour. C’était son deuxième combat dans l’entreprise et le onzième de sa carrière ; puis a ajouté quatre victoires consécutives. Au lieu de cela, c’était le dixième combat de Robbie Lawler, il était de retour sur la voie de la défaite.

