Nick Diaz de retour pour combattre Robbie Lawler, Nate pourrait rencontrer Conor McGregor ensuite et cela signifie que vous pouvez vous attendre à une agression verbale des frères avant, pendant et après les affrontements

Comme dirait Nick Diaz : « N’aie pas peur, mon pote !

Ce sont les mots qu’il a prononcés à KJ Noons alors que le frère aîné de Diaz se préparait à un match revanche après sa défaite contre lui en 2007.

Nick Diaz fait son retour dans l’octogone et c’est sûr que ça va être fougueux

Cela fait partie de leur charme – les jeux d’esprit sans fin et les conversations poubelles.

Originaires de Stockton, en Californie, lui et son frère Nate se sont battus dans la rue et ont porté cette mentalité avec eux jusqu’à l’octogone.

Alors que certains combattants accentuent leur personnalité pour essayer de vendre des pay-per-views, Nick et Nate sont aussi authentiques qu’ils viennent et n’ont jamais changé. C’est pourquoi le retour de Nick dans la cage – en septembre contre Robbie Lawler – est à son comble.

Il y a beaucoup de combattants qui ont mal aux oreilles, Lawler inclus, à cause du partage de l’octogone avec eux. Ici, talkSPORT.com revient sur d’autres personnes qu’ils ont engagées dans une guerre verbale.

Conor McGregor

McGregor et Nate se sont battus deux fois et bien que l’Irlandais soit le plus gros tirage à la carte de l’histoire du MMA, Diaz ne pensait pas que le buzz avait beaucoup de substance avant leur premier combat, à l’UFC 196 en 2016.

« Avec qui vous entraînez-vous ? Vous avez cette petite mère maladroite ****** avec vous », a-t-il aboyé à McGregor avant d’insulter davantage son camp.

« J’ai de vrais partenaires d’entraînement. Les 10 meilleurs combattants, les 10 meilleurs boxeurs, les 10 meilleurs gars de jiu-jitsu, les 10 meilleurs kickboxeurs.

«Tu joues au toucher avec ce crétin dans le parc avec la queue de cheval. Et c’est moi qui n’ai pas de partenaires d’entraînement ? Je ne pense pas. Vous avez tout compris lorsque vous combattez des nains. Vous avez de la merde.

Les styles et les personnalités de McGregor et Diaz se sont parfaitement harmonisés, mais leur conversation poubelle avant le combat était tout aussi divertissante

Lorsque Diaz a perdu contre Jorge Masvidal fin 2019 pour la ceinture BMF – son dernier combat professionnel – McGregor a semblé changer de ton et a admis que les parties difficiles de Diaz sont ce qu’il aime.

« Je cherche de l’inspiration partout. Comme je l’ai dit, j’ai été très motivé à regarder Nate faire cette chose. En regardant Nate, il y avait beaucoup de choses qui étaient inspirantes dans toute cette performance de Nate, mais l’une des choses les plus importantes était que la chose même qu’il a dit après le combat était «l’armée de Nick Diaz».

« Il a crié à son frère. J’espère que son frère va bien, j’espère que Nick va bien. C’est un soldat du jeu – du vrai jeu de combat. Il lui a donné du respect d’emblée.

“C’est pourquoi les fans aiment Nate. C’est pourquoi j’aime et respecte Nate.

Les frères Diaz aiment un peu de mise en scène dans leurs combats et ne sont pas opposés à célébrer les victoires AVANT la fin du combat, comme lorsque Nate a retourné deux doigts et plié ses biceps quelques secondes avant que Kurt Pellegrino ne tape en 2008 Georges St-Pierre

Nick a combattu GSP pour le titre des poids welters en 2013, mais il a fini par échouer. Cependant, c’était un combat qui devait se produire plus tôt, mais son manque d’activité médiatique et son engagement envers ces obligations ont amené l’UFC à le retirer. Pour cela, Diaz a eu un problème avec son adversaire.

“L’essentiel, c’est que Georges est un peu salope”, avait-il déclaré à l’époque.

«Il n’est pas intervenu et n’a rien dit lorsque l’UFC m’a retiré de ce combat. Je comprends que parfois tu dois faire ce qu’on te dit, mais pourquoi ne dirais-tu pas aux médias que tu veux toujours me combattre ?

« Si j’étais Georges, je voudrais combattre le meilleur. J’aurais demandé le combat d’Anderson Silva. J’aurais demandé à combattre le champion Strikeforce.

Nick Diaz parle constamment à ses adversaires et GSP n’était pas différent car il a utilisé ses compétences linguistiques pour le battre avant et pendant leur combat de 2013

«Mais il est assis là comme un robot et ne dit rien du tout, tout comme il ne va rien dire à propos de moi l’appelant ab **** maintenant.

“Si je voyais BJ Penn marcher dans la rue et l’appeler ab ****, nous nous battrons sur place.”

Michael Johnson

Et il n’y a pas que Nick avec un penchant pour la manipulation mentale dans la cage. Avant ses combats avec McGregor, Nate avait une rivalité passionnée avec Johnson qui s’est soldée par une victoire en décembre 2015.

Johnson, cependant, admet librement que Nate l’a vaincu mentalement et l’a jeté hors de son jeu.

« Ce fut une expérience incroyable, tout d’abord. Nate est un combattant incroyable », a-t-il déclaré à MMAjunkie lors de la conférence de presse post-événement.

Johnson admet volontiers que Nate est entré dans sa tête

“Nous sommes allés là-bas et vous avons donné exactement ce que tout le monde voulait, et c’était une performance” Fight of the Night “. Mais vous ne savez vraiment pas comment vous allez réagir jusqu’à ce qu’il commence à le faire. Il m’a aspiré, alors bravo à lui.

Donald Cerrone

Un autre homme que Nate a battu par décision unanime est Cerrone – une véritable légende de l’UFC – en 2011. Comme Johnson, il a admis que les singeries de Nate à l’intérieur de l’octogone l’avaient totalement bouleversé et qu’il ne savait pas comment y réagir.

“Les frères Diaz ont le plus d’adeptes”, a expliqué Cerrone à Joe Rogan. « Presque aussi incroyable que la suite de McGregor. Comme les sectes, c’est incroyable.

Les frères Diaz se sont construits un énorme succès pour leur style et leur attitude

« Je ne cherche pas d’excuses, mais il m’est entré dans la tête. Absolument. Et cela ne devrait plus arriver. C’était une super leçon.

« Revenez aux films comme Rex Kwon Do. Vous voyez dans tous les films les gens disent “ne vous battez pas par colère” – ils disent cela pour une raison.

«Alors, quand je me suis battu par colère… je ne sais pas ce que je foutais. J’ai sucé cette nuit-là.

« Autant qu’il parlait, j’aime [Nick and Nate]. Parce qu’il n’y a pas de façade sur eux. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

« Si je devais rencontrer les frères Diaz dans la rue, nous allons foutre le camp et cela ne fait aucun doute.

« C’est juste qui ils sont. Ce n’est donc pas comme s’ils mettaient sur ce front et ce personnage qu’ils étaient grands, mauvais et durs – c’est eux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Anderson Silva

C’est probablement le jeu le plus célèbre que l’un ou l’autre des frères ait jamais réussi et c’est l’un des moments les plus mémorables de l’UFC.

Gardez à l’esprit qu’Anderson Silva est l’un des, sinon le plus grand combattant livre pour livre de l’histoire de l’UFC, Nick a décidé de se moquer de lui et de l’aiguillonner lors de leur combat de 2015.

Personne ne pouvait en croire leurs yeux lorsqu’il s’est allongé pour la première fois et a invité le Brésilien à le monter, puis s’est appuyé contre la cage et lui a essentiellement donné un coup franc.

Les railleries de Nick Diaz envers le légendaire Anderson Silva font encore parler d’elles

La date est le 19 avril 2018 🗓 Nick Diaz n’est plus suspendu et est libre de combattre à nouveau à l’UFC. Ce moment de son combat avec Anderson Silva ne vieillira jamais… pic.twitter.com/tudjWGrnQo – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 19 avril 2018

Robbie Lawler

Lors de l’UFC 47 en avril 2004, Nick a relevé un défi féroce à Lawler. Sachant à quel point Lawler était bon, Diaz a décidé d’intensifier les choses dans le département des ordures ce jour-là et Joe Rogan l’a vu de première main assis dans la cabine de commentaires.

La tactique a abouti à une victoire par KO au deuxième tour pour Nick.

«Je me souviens que la première fois que j’ai vu Nick parler dans un combat, c’était avec Robbie Lawler. Et Robbie était dangereux, alors Nick a emmené ses bavardages à la DEFCON 5.

“Il entre dans l’octogone et la première chose qu’il fait est ‘Stockton, motherf***** ! Stockton !’ et puis il se promène, ‘Stockton, motherf***** ! Stockton !’ et puis Robbie est comme ‘de quoi parle-t-il? Qu’est ce que ça veut dire?

Les frères n’ont pas d’interrupteur quand il s’agit de parler poubelle

“Puis tout le temps que le combat se déroule, il se dit” quoi, salope? Qu’est-ce que tu vas faire, salope ?’ Et puis il l’a frappé et il a dit ‘Oh, salope ! Je viens de te piquer, salope !

“Et Robbie ne lui a pas répondu, mais vous pouviez clairement voir qu’il n’avait pas prévu cela.”

Argile Guida

Comme Lawler, Guida a également tout découvert sur les cris incessants de Nate pendant un combat. Cependant, cette fois, Guida repartirait avec une victoire par décision partagée. Il semble que Stockton soit la chose préférée des frères Diaz à crier pendant un combat, mais l’indicatif régional suffira également.

Guida se souvient : « Il était en quelque sorte sur mon dos près de la cage et il n’arrêtait pas de crier : ‘209, salope ! 209, salope !’ et j’ai levé les yeux et il restait environ 3h12 à l’horloge. Plus tard, j’ai dit à mon entraîneur : « Mec, ce type ne sait même pas lire l’heure. Il n’arrêtait pas de crier ‘209, salope !’

« Ensuite, il m’a dit que le 209 était l’indicatif régional de Stockton, en Californie, et non l’heure restante. J’ai dû rire.

Nate aurait pu terminer Leon Edwards lors de son combat le plus récent, mais voulait l’aiguillonner à propos du tir qu’il lui a fait tomber et qui a secoué son adversaire Joe Riggs.

Cette histoire a été gardée pour la fin car elle met en scène les deux frères Diaz, mais pas à l’intérieur de l’octogone ni même dans une rue – mais dans un hôpital. Fondamentalement, c’est le meilleur combat que vous n’ayez jamais vu.

En 2006, Nick a pris une décision unanime des mains de Riggs et lorsque les deux hommes ont subi des examens médicaux par la suite, tout a été perdu et le match revanche a semblé se dérouler plus rapidement que prévu.

“Il a commencé cette merde, mec”, a expliqué Nick en 2007.

“Je me suis dit : ‘Viens ici alors si tu en veux, salope. Vous ne pouvez pas me voir vous f****** p****’.

“Alors il a commencé à marcher vers moi et a levé les mains en l’air pour qu’il se fasse crier le cul.

«Je lui ai dit qu’il allait se faire gifler s’il venait. Il n’arrêtait pas de dire ‘Amène ton frère ! Prends ton frère !’ Mon frère se tenait juste là, nous aurions pu lui sauter dessus mais nous ne sommes pas comme ça.

«Je ne suis pas un b**** et je ne suis pas un punk et je ne veux pas être un mauvais sport mais j’ai l’impression d’avoir gagné ce combat. Je suis définitivement meilleur que ce gars-là.

Dans une interview de 2013 avec Sports Illustrated, Riggs a offert sa version de l’histoire.

« Il m’a arraché la moitié de ma dent. Je l’ai vu s’envoler et tout ce à quoi je pouvais penser était la répétition de mon mariage à laquelle je devais aller.

« Dieu merci, il s’est avéré que ce n’était que ma molaire. Nous étions proches, nous agrippant l’un à l’autre, presque comme dans un corps à corps.

“Mes mains étaient cassées, je ne pouvais pas frapper [him], alors j’essayais de le mettre à genoux. J’ai réussi à rentrer quelques coudes. Il avait une entaille à la racine des cheveux. Son nez saignait.

«Je rentre chez moi et la première chose que j’entends, c’est que Nick m’a assommé à l’hôpital. Je ne pouvais même pas profiter de la victoire. Il m’a renversé. Je vais lui donner ça, mais je ne regardais pas dans sa direction et je ne m’y attendais pas. Il est foutrement fou. Qui frapperait quelqu’un dans un hôpital ? Je ne le ferais pas.

“Ce gars est fou.”

Nick Diaz, à droite, et son jeune frère Nate sont connus pour leur attitude sensée et leur capacité à détruire mentalement les adversaires.