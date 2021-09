Nick Diaz explique pourquoi il se sent «imparable» avant le premier combat de l’UFC en plus de six ans, bien que Dana White admette qu’il n’était pas désireux de revenir

in

Cela fait six ans et demi que Nick Diaz s’est battu, mais il est d’humeur confiante avant son affrontement avec Robbie Lawler à l’UFC 266.

La dernière fois que nous avons vu Diaz, c’était dans un thriller contre un premier Anderson Silva. Maintenant âgé de 38 ans, Diaz fait son retour à l’UFC dans un match revanche de son combat à l’UFC 47 avec Robbie Lawler en 2004.

Diaz est sur le point de revenir dans l’octogone de l’UFC

Alors que 16 ans se sont peut-être écoulés depuis cette première rencontre et que le temps des pères n’attend personne, Diaz pense qu’il est un combattant bien plus dangereux qu’il ne l’était avant sa pause de la compétition et tout comme la première fois qu’ils se sont rencontrés, Diaz pense qu’il va gagner .

“Je vais être vraiment imparable après avoir pris les bonnes décisions”, a-t-il déclaré. «Je vais battre Robbie à nouveau.

Diaz et son frère, Nate, sont deux des personnages les plus aimés du monde du MMA. Les deux hommes adorent se battre et en tant qu’étudiants en ju-jitsu sous la direction de Cesar Gracie, ils ont beaucoup donné à ce sport.

Les fans adorent les frères Diaz

Quand les deux frères Diaz se battent, vous savez que ça va être une guerre et contre un attaquant comme Lawler, c’est un feu d’artifice garanti au retour de Nick.

Le président de l’UFC, Dana White, a précédemment suggéré qu’il n’était pas trop enthousiasmé par l’idée du retour de Diaz, mais a finalement allumé le feu vert du retour plus tôt cet été.

Nick Diaz fait son retour à l’UFC après une interruption de six ans

Six ans hors de l’octogone, c’est long et pour un homme de 38 ans, revenir avec de jeunes combattants affamés et dangereux n’est peut-être pas la meilleure idée.

Cependant, le faire correspondre avec Lawler, un ancien champion du monde qui détient toujours la valeur du nom malgré la perte de ses quatre derniers combats et de ses 39, cela a en fait du sens.

L’UFC 266 aura lieu le 25 septembre avec l’épreuve de force pour le titre poids plume entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega aux côtés de Valentina Shevchenko contre Lauren Murph.