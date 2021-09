Nick Diaz révèle qu’il a eu peur la première fois avec Robbie Lawler

Robbie Lawler contre Nick Diaz 1

Nick Diaz et Robbie Lawler se sont battus pour la première fois le 2 avril 2004 à l’UFC 47. Puis Diaz a obtenu la victoire par KO au deuxième tour. 17 ans plus tard, ils se retrouveront ce samedi à l’UFC 266 dans un match revanche qui signifie également le retour de Nick aux combats cinq ans plus tard.

Nick Diaz a eu peur de Robbie Lawler la première fois

Mais avant de découvrir le résultat de ce deuxième combat, nous revenons au premier qu’ils ont eu car lors de l’UFC 266 Countdown le natif de Stockton, Californie, a déclaré que il faisait peur avant d’affronter les “Impitoyables”.

“Alors qu’en est-il de Robbie (Lawler) m’a-t-il fait peur parce qu’il a assommé Steve Berger, Tiki Ghosn. Assommé ces gars, mec. C’était comme s’il n’y avait aucune chance que je gagne et tout le monde me disait : « Oh, tu combats Robbie Lawler ? » Alors quand je suis sorti, j’ai fait ce que je savais et lui ai fait peur.

Combien de combattants sont entrés dans la cage par peur de perdre et ont fini par gagner ? Il s’est passé beaucoup de choses depuis et ce sera intéressant ce qui se passera cette fois.

