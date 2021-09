“Nick est toujours avec moi”: un an après la perte d’un ami et co-fondateur, le PDG de Pebblebee va de l’avant au démarrage

Les cofondateurs de Pebblebee, Nick Pearson-Franks, à gauche, et Daniel Daoura ont passé huit ans à bâtir l’entreprise ensemble. Pearson-Franks est décédé dans un accident en juin 2020. (Pebblebee Photo)

Les fondateurs de startups sont confrontés à de nombreux défis lorsqu’il s’agit de créer une entreprise et de réussir. Depuis plus d’un an, Daniel Daoura s’efforce de franchir l’obstacle le plus difficile : la perte de son ami proche et co-fondateur.

Daoura a lancé Pebblebee, une startup de la région de Seattle qui développe des appareils sans fil pour le suivi des clés, des animaux de compagnie et plus encore, il y a environ huit ans avec Nick Pearson-Franks. Il a appelé le collègue ingénieur son «frère du crime». Côte à côte, les deux avaient travaillé pour développer et lancer de nouveaux produits et attirer de nouveaux partenariats. Ils avaient de grands rêves ensemble pour leur petite entreprise.

Pearson-Franks est décédé le 24 juin 2020 dans un accident de véhicule tout-terrain à l’âge de 40 ans. Le décès du père de deux jeunes garçons a laissé un trou béant dans sa famille et à la startup où il occupait le poste de directeur technique.

Alors que Daoura a essayé de faire face à la douleur, il a poursuivi son travail avec le sentiment que le partenariat et les objectifs partagés par les deux amis perdurent.

“Je ne suis pas seul. Nick est toujours avec moi », a déclaré Daoura.

Cela n’a pas été facile.

Daoura a qualifié cette perte de “pire chose qui puisse arriver” et de quelque chose qu’il ne souhaiterait pas à ses pires ennemis. Il a cherché une thérapie pour faire face aux défis mentaux. Et il a travaillé – sans arrêt – pour améliorer Pebblebee.

“Les gens ont investi en moi émotionnellement, investi en moi financièrement, les gens m’ont fait confiance”, a déclaré Daoura. «Et s’il y a une chose vraie à propos de moi, c’est que je n’arrête tout simplement pas. Et cela peut être un inconvénient dans certains cas, mais je n’arrête pas.

Daoura a déclaré qu’il n’avait pas pris un moment de repos et qu’il avait plutôt consacré son énergie à ce qu’il réalisait être important au travail.

“Lorsque vous perdez quelqu’un d’aussi proche de vous, il travaille avec vous tous les jours, vous commencez à voir les choses un peu différemment”, a-t-il déclaré. «Ce n’est plus une entreprise, il s’agit de personnes. Il s’agit de notre communauté, de nos employés, de la famille de Pebblebee. J’ai commencé à traiter les gens différemment.

Nick Pearson-Franks, à gauche, avec Daniel Daoura, démontrant l’un de leurs trackers Pebblebee travaillant avec Alexa d’Amazon pour une histoire . 2017. (Photo . / Kurt Schlosser)

Pebblebee a augmenté d’environ 50 % à 15 employés au cours de la dernière année. La mort de Pearson-Franks et les défis de la pandémie ont entraîné une certaine restructuration qui a conduit à un modèle entièrement distribué. La startup compte des employés en Pologne, au Brésil, en Argentine, en Uruguay et aux Philippines.

Daoura apprécie la flexibilité et la diversité qui accompagnent l’embauche à distance, et la façon dont cela lui permet de concourir pour des talents loin de la région de Seattle.

« Nous ne sommes pas une entreprise financée par capital-risque, nous ne pouvons donc pas nous permettre grand-chose », a-t-il déclaré. « Vous avez Amazon, Microsoft, Starbucks, Expedia – vous devez faire face à ces grandes entreprises qui arrachent ces très bons employés. Maintenant, vous n’avez plus à gérer cela lorsque vous avez le monde avec lequel travailler.

Au cours de leurs huit années de collaboration, Daoura a déclaré que lui et Pearson-Franks se rapprochaient chaque année et chaque jour. Bien que Daoura, ingénieur électricien, et Pearson-Franks, ingénieur logiciel, aient tous deux travaillé sur les besoins techniques de Pebblebee, Daoura s’est beaucoup appuyé sur son co-fondateur. Et maintenant, il avait besoin d’aide.

« J’ai plus de responsabilités. J’ai plus de travail. J’ai plus de défis », a déclaré Daoura à propos de la vie sans Pearson-Franks. “Au fur et à mesure que nous grandissons l’équipe, il est toujours avec nous, mais je ne peux pas le faire seul, évidemment.”

Pebblebee a travaillé dur pour améliorer son application iOS et dit qu’une version Android est à venir. (Photo de galet)

Il y a eu des à-coups en cours de route, essayant de remplacer l’expertise de Pearson-Franks. Les gens allaient et venaient à vélo; une société tierce de l’Oregon a été embauchée mais n’a finalement pas fonctionné. Il a fallu près d’un an pour trouver la personne que Daoura recherchait en la personne de Pawel Kazimierowicz, basé en Pologne, qui occupe le poste de directeur technique depuis mai.

L’embauche à distance a également porté ses fruits avec l’arrivée de Jan Thomas Rantaniitty, le nouveau directeur marketing de Pebblebee, qui a appelé . la semaine dernière depuis la cabane de la grand-mère de sa femme sur un fjord « dans l’arrière-pays norvégien ».

Rantaniitty est prêt à aider la startup à poursuivre sa croissance.

« Pebblebee a en quelque sorte atteint ce niveau de maturité où il doit vraiment évoluer », a-t-il déclaré. « C’est prêt à l’échelle mondiale et nous mettons en place toutes les pièces pour y arriver. Il y a beaucoup de choses passionnantes qui sont en préparation.

Daoura a déclaré qu’il était même ouvert à une aide au leadership, ce qui pourrait impliquer de faire appel à un PDG expérimenté dans la transformation d’une entreprise en une opération beaucoup plus vaste.

Le tracker Pebblebee Found LTE comme on le voit sur un collier de chien. (Photo de galet)

Mais en plus de mettre plus de pièces en place, Daoura s’est concentré sur l’amélioration du produit.

“Nous étions dispersés partout”, a-t-il déclaré, notant qu’ils ont accordé une attention particulière à l’amélioration des notes et des critiques de l’App Store de Pebblebee et ont connu un beau succès au cours des derniers mois.

Pebblebee, qui est en concurrence avec Tile et d’autres dans le suivi des appareils personnels, a sorti des appareils tels que le Finder et la BlackCard au fil des ans. Dernièrement, il a lancé son tracker Found LTE pour les animaux de compagnie. Le mois dernier, la société a présenté l’appareil et une collaboration avec Polte, une société basée à Dallas et spécialisée dans la technologie de localisation cellulaire.

Chaque itération de produit, chaque nouveau partenariat ramène toujours Daoura là où les choses ont commencé, et revient au crédit de son ami et co-fondateur.

« Je ne pense pas que ce que nous ayons fait au cours de la dernière année était moi ou quelque chose comme ça. C’était vraiment Nick », a déclaré Daoura. « Presque tout ce que nous avons fait aujourd’hui était déjà établi.

“A cause de lui, parce que je croyais tellement en lui, l’héritage continue.”