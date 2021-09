Nick Foles a surpris Justin Fields et Matt Nagy alors que les ours se battent

Les Bears de Chicago sont tombés contre les Browns de Cleveland 26-6 dimanche après-midi.

Avec la défaite, Chicago se situe à 1-2 sur l’année – mais c’est le moindre des problèmes de l’équipe.

Faisant son premier début de carrière, le quart recrue Justin Fields a eu beaucoup de mal à la place d’Andy Dalton blessé. Avec lui à la barre, l’offensive n’a récolté que 47 verges et six premiers essais au cours de la journée.

Fields a terminé le match 6 sur 20 pour 68 verges. La réalisation la plus impressionnante enregistrée par les Bears dimanche a été une interférence de passe qui a anéanti un choix et leur a valu 48 verges.

Pas génial.

Et comme si cela ne suffisait pas, le quart-arrière de troisième corde Nick Foles a été filmé en train de dénigrer Fields au milieu de ses luttes.

Nick Foles “l’infraction ne fonctionne tout simplement pas” pic.twitter.com/do0Uj8HQco – Cody B (@Cody_ChiBears) 26 septembre 2021

« L’infraction ne fonctionne tout simplement pas » pic.twitter.com/nxvGz2SgGN – Tabouret de bar Chicago (@barstoolchicago) 26 septembre 2021

Quand il pleut, ça se déverse.

“L’attaque ne fonctionne tout simplement pas”, pouvait-on voir Foles dire.

Certains internautes pensent que Foles a commencé la déclaration par le mot «Matt», suggérant qu’il était en fait l’entraîneur-chef Matt Nagy. Bien que ce soit certainement possible, même si c’était l’interprétation, ce n’est toujours pas une grande réflexion sur Fields.

Après le match, Nagy a admis que son équipe était en désordre dimanche.

“Vous ne pouvez presque pas vous rattraper”, a-t-il déclaré, selon Adam Hoge de NBC Chicago. “C’était si mauvais.”

Cette année a été difficile pour les Bears. Lorsque Dalton a été annoncé comme le partant de l’équipe, les membres de l’attaque et de la défense se sont ouvertement moqués de la décision. L’espoir était que Fields puisse arriver le plus tôt possible et redresser le navire – mais il est clair que son développement va également prendre du temps.

Si les choses continuent dans cette voie, ne soyez pas choqué si vous commencez à entendre Chicago refaire surface en tant que favori pour faire un échange de quart-arrière à succès. Parce que s’ils ne le font pas, Nagy va probablement être licencié avant la fin de la saison.

