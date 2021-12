Nick Foles livre un entraînement gagnant aux Bears contre les Seahawks

SEATTLE – Jimmy Graham a capté une passe de touché de 15 verges de Nick Foles avec 1:01 à faire, Damiere Byrd a fait une réception acrobatique pour la conversion de 2 points et les Bears de Chicago ont battu les Seahawks de Seattle 25-24 dimanche.

Faisant son premier départ depuis la saison dernière, Foles a mené les Bears à 80 verges dans les dernières minutes, plafonnant la course avec son lancer de touché à Graham, qui a passé trois saisons avec les Seahawks. Graham a posté une paire de demis défensifs plus petits pour faire le crochet dans le coin de la zone des buts, son troisième touché de la saison.

Lors de la tentative de 2 points, Foles a lancé en retard, mais Byrd a mis son genou à terre dans la zone des buts avec plusieurs défenseurs de Seattle essayant de le pousser au-dessus de la ligne arrière.

Ce fut une conclusion étonnante à un match de neige rare à Seattle qui a éliminé les Seahawks (5-10) de la photo des séries éliminatoires de la NFC. Seattle, dont le choix de première ronde au repêchage de la NFL 2022 revient aux Jets, était déjà assuré d’une saison perdante, et l’entraîneur Pete Carroll a enregistré des pertes à deux chiffres pour la première fois de son mandat. Ils devraient actuellement prendre la septième place.

Foles a terminé 24 sur 35 pour 250 verges, et David Montgomery et Khalil Herbert ont chacun eu des touchés au sol. Montgomery a réussi 21 courses pour 45 verges et sept réceptions pour 61 verges. Les Bears (5-10) avaient perdu trois matchs de suite et sept de leurs huit précédents.

Russell Wilson a terminé 16 sur 27 pour 181 verges et deux touchés, dont le premier touché pour DK Metcalf depuis le 31 octobre, un total de 41 verges au premier quart. Gerald Everett a capté un touché de 24 verges à la fin du troisième quart, ce qui a donné une avance de 24-14 à Seattle.

Rashaad Penny a couru pour 135 verges et un score pour les Seahawks, qui ont perdu pour la deuxième fois en cinq jours. Le match de mardi dernier contre les Rams a été repoussé de deux jours en raison de problèmes de COVID-19 à Los Angeles.

Seattle est entré avec une chance mathématique d’atteindre les séries éliminatoires, mais n’a pas pu conserver une avance de 17-7 à la mi-temps. Jason Myers a raté un essai de placement de 39 verges au milieu du quatrième quart qui aurait donné à Seattle une avance de 10 points. Cela est arrivé après que Wilson a été limogé par Robert Quinn avec Seattle dans le Chicago 10 au troisième essai.

Compte tenu de la possibilité de se rallier, Foles a réussi. Les Bears ont pris le relais à leurs propres 20 avec 2:56 à jouer. Foles a touché Darnell Mooney sur 30 mètres, et une pénalité de rudesse au passeur a déplacé Chicago au Seattle 35 en un seul jeu. Foles s’est connecté avec Montgomery sur des jeux consécutifs et Chicago était au Seattle 11 avec 2 minutes à jouer.

Après un strip-sack de Carlos Dunlap que Chicago a récupéré, Foles a frappé Graham aux troisième et -14 et l’entraîneur des Bears Matt Nagy n’a pas hésité à opter pour 2.