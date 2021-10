Nick Fry : Je suis ravi de rejoindre McLaren Applied

L’ancien PDG de l’équipe Mercedes F1 Nick Fry rejoindra McLaren Applied marquant son retour dans le sport au plus haut niveau depuis qu’il a été remplacé par Toto Wolff en 2013.

Auparavant, Fry était directeur général de BAR F1 Team et des opérations Prodrive de Dave Richards; plus récemment, il a dirigé la stratégie commerciale de la start-up d’esports Fnatic.

Notamment, il refait surface sur la scène en même temps que le vieil ennemi Martin Whitmarsh fait un retour dans le paysage de la F1 avec sa nomination au poste de PDG du groupe Aston Martin de Performance Technologies.

Il reste à voir dans quelle mesure Fry sera impliqué dans l’opération F1 dirigée par Zak Brown et le directeur de l’équipe Andreas Seidl.

La devise de McLaren Applied en sport automobile est la suivante : « Depuis plus de trois décennies, McLaren Applied a continué à établir de nouvelles normes en matière de solutions de sport automobile hautes performances pour les séries les plus prestigieuses au monde.

« Notre équipe d’experts se consacre au développement de systèmes électroniques haute et basse tension et de logiciels pionniers pour offrir un avantage quantifiable en termes de performances aux équipes et aux pilotes. Nous sommes le cœur du sport automobile.

Communiqué de presse

McLaren Applied a annoncé aujourd’hui la nomination de Nick Fry en tant que président non exécutif avec effet immédiat. Fry est l’ancien PDG de l’équipe de Formule 1 Mercedes AMG Petronas et a une longue expérience dans les secteurs de l’automobile et du sport automobile, notamment des postes de directeur général chez Aston Martin et Prodrive et plusieurs postes de direction au sein de Ford Motor Company.

Fry représente la première nomination au conseil d’administration depuis l’acquisition de McLaren Applied par Greybull Capital en août 2021 et marque un renforcement du leadership et de la gouvernance de l’entreprise au début d’une période importante dans le développement de McLaren Applied.

Marc Meyohas, associé directeur de Greybull Capital, a déclaré : « Nick est un leader reconnu à la fois dans le sport automobile et l’automobile, ayant été profondément impliqué à la fois dans des entreprises en croissance et de grandes organisations complexes.

« C’est une approbation claire de la stratégie et de la feuille de route de McLaren Applied que nous pouvons attirer une personne de son calibre et de son expertise. Cela va être une période passionnante et enrichissante dans notre développement et Nick va être un atout précieux pour nous tous. »

Nick Fry a ajouté : « Je suis ravi de rejoindre McLaren Applied. L’entreprise a une vision claire pour être le pionnier d’un avenir meilleur sur ses marchés clés du sport automobile, de l’automobile et des transports.

« Je suis impatient de travailler avec cette équipe talentueuse alors que nous lançons une nouvelle technologie innovante, notamment des composants de groupes motopropulseurs électriques haute performance, des solutions de connectivité pour les transports publics et de nouveaux ajouts à notre gamme de produits de sport automobile leader sur le marché.

« Ce sera une merveilleuse aventure qui aidera l’entreprise à atteindre le succès qu’elle mérite amplement. »