Nick Heidfeld critique le battage médiatique de Mick Schumacher

L’ancien coureur de Formule 1, Nick Heidfeld, pense que Mick Schumacher est victime d’être surmédiatisé par les médias et est surprotégé.

Le fils du septuple champion du monde est peut-être limité à courir tout au fond de la grille avec Haas au cours de la première année de sa carrière en Formule 1, mais il a reçu de nombreux éloges de la part du personnel de l’équipe et des médias pour la façon dont il s’est adapté à la vie de pilote de Formule 1.

Mais son compatriote Heidfeld, dont la carrière en Formule 1 a duré 12 saisons, pense que Schumacher est trop excité dans certains cas.

Pas le week-end le plus facile, mais une expérience importante pour moi.

“Il fait du bon travail jusqu’à présent”, a déclaré Heidfeld dans une interview avec Sport1.

« Vous ne devez jamais oublier l’examen minutieux qu’il subit. Mais ce que je n’aime pas, c’est la protection dont il bénéficie dans les médias. Il est clair que tout le monde espère que le prochain Schumacher sera couronné de succès.

“Mais il fait sa première manœuvre de dépassement en Formule 1 et c’est salué comme la plus grande chose au monde.

« De l’extérieur, je pense que c’est un peu exagéré.

Mais, bien que critique de certaines réactions envers Schumacher, il ne blâme pas du tout le conducteur d’avoir créé cette perception. Il a également averti que la presse en général peut être une bête assez capricieuse.

“Ce n’est pas la faute de Mick”, a ajouté Heidfeld. « Bien sûr, je pense qu’il vaut mieux faire un rapport positif que de s’en prendre à lui. Mais bien sûr, il y a un risque que cela change à un moment donné. »

Heidfeld a également parlé de la fortune de Sebastian Vettel d’Aston Martin après sa récente résurgence et pense qu’il n’est pas réellement possible pour un pilote de désapprendre à courir en Formule 1 – ce que beaucoup soupçonnaient d’être arrivé à Vettel pendant son séjour chez Ferrari.

“Non, je ne pense pas”, a-t-il déclaré.

« Il peut arriver qu’une voiture, un règlement, un pneu ou encore la météo ou une piste vous conviennent plus ou moins.

« Mais je ne te vois pas perdre complètement ta capacité de conduire. Sauf si vous avez un grave accident et obtenez une pause mentale.

«Avec Vettel, on pouvait voir de temps en temps que le talent était toujours là.

« Ce dont je me souviens le plus, c’est la course en Turquie en 2020, quand elle était mouillée. On pouvait voir quel genre de contrôle il avait sur la voiture, à quel point il s’en sortait bien. Et puis ça a séché et tout à coup plus rien n’a fonctionné.

“C’était amusant. Mais cela a montré qu’il avait encore le feeling et le talent. »

