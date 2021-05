Nick Jonas a été hospitalisé après un accident sur le plateau – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Nick Jonas a été victime d’un accident samedi soir lors de l’enregistrement d’un nouveau programme à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Selon les informations du portail TMZ, le chanteur de 28 ans a dû être hospitalisé en urgence.

Le média susmentionné a déclaré que l’ancien chanteur des Jonas Brothers tournait un nouveau projet le week-end lorsqu’il a eu un accident sur le plateau, c’est pourquoi il a été emmené en ambulance dans un hôpital voisin.

Cependant, le portail d’information n’a pas fourni plus d’informations à cet égard et n’a pas non plus révélé le type de blessure. Ce qui est un fait, c’est que Nick est déjà à la maison depuis hier et apparaîtra dans le jeu télévisé de NBC, The Voice, ce soir.

Jusqu’à présent, Jonas n’a pas commenté sa blessure. Rappelons que par le passé, il a également eu un accident de travail, lorsqu’en 2018 il s’est blessé à la main lors d’une répétition pour un concert au Mexique. Cette même année, le musicien a révélé qu’il souffrait de diabète de type 1.

«Donner la priorité à ma santé physique, faire de l’exercice, manger sainement et garder ma glycémie sous contrôle.

J’ai le contrôle total de ma vie quotidienne avec cette maladie et je suis très reconnaissant envers ma famille et mes proches qui m’ont aidé dans chaque pas que je fais », écrivait-il à l’époque.

Il y a quelques mois, Nick Jonas a présenté les clips vidéo officiels de “Spaceman” et “This Is Heaven”, chansons qui viennent de son quatrième album studio, Spaceman, sorti en mars de cette année. En outre, le musicien a participé à Caos: le début, un film avec Tom Holland, Daisy Ridley et le mexicain Demián Bichir.