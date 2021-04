Nick Jonas conclut un contrat de contenu d’une saison avec la Major League Baseball ⋆ .

Instagram

La chanson du membre des Jonas Brothers, « This Is Heaven », sera présentée lors de promotions avant la journée d’ouverture de la MLB, tandis qu’il racontera un nouveau court métrage mettant en évidence l’espoir et l’optimisme de la nouvelle saison.

Nick Jonas a marqué un coup de circuit après s’être associé aux patrons de MLB Network sur un contrat de contenu d’une saison.

À la veille de la journée d’ouverture de la Major League Baseball le jeudi 1er avril, il a été annoncé que le morceau «This Is Heaven» de Jonas figurera pendant les promotions, tandis que le Jonas Brothers star racontera un nouveau court métrage qui met en évidence l’espoir et l’optimisme de la nouvelle saison.

Pendant ce temps, les joueurs de la MLB participeront à un segment de trivia «Answer in the Nick of Time» avec le fan de baseball Jonas sur le programme pour enfants de MLB Network «Play Ball» tous les samedis de la saison, à partir de ce week-end (3 avril).

L’amour de Nick pour le jeu a été bien documenté et l’un de ses premiers rendez-vous avec maintenant sa femme Priyanka Chopra était au stade de baseball. L’actrice a célébré le deuxième anniversaire de son premier rendez-vous en mai dernier (2020) en partageant un retour sur le selfie qu’elle a pris lors d’un match de baseball des Los Angeles Dodgers.

Ironiquement, la chanson de Jonas «This Is Heaven» a été inspirée par sa femme. »« This Is Heaven »en général, touche essentiellement à ce sentiment d’être réuni avec votre personnel, vous savez… pour le contexte Pri [Priyanka Chopra] est allé à un tournage en Allemagne pendant quelques mois alors que j’étais à Los Angeles pour travailler sur l’album », a-t-il déclaré dans une interview avec« The Morning Mash Up »de SiriusXM Hits 1 en mars.

Il a poursuivi: «Et aussi juste, j’étais à Los Angeles pour travailler sur d’autres choses et, donc cette distance s’est vraiment installée. Et puis quand nous nous sommes finalement retrouvés ensemble après cette période de séparation, je suis retourné et j’ai écrit cette chanson. … C’était juste destiné à résumer une sorte de sentiment euphorique d’être avec votre personne. Et, vous savez, pour moi, c’est évidemment une chose romantique.

