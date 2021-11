Nick Jonas et Priyanka Chopra profitent d’un rendez-vous galant aux Fashion Awards 2021

Priyanka chopra et Nick Jonas nous fait nous sentir un peu « jaloux » après qu’ils se soient pavanés sur le tapis rouge des Fashion Awards 2021.

Pour l’événement élégant, l’actrice de Quantico portait un ensemble du designer londonien Richard Quinn et son mari chanteur portait un costume élégant avec des chaussures de Maison Margiela et Reebok. En d’autres termes, le couple a tout mis en œuvre pour sa première apparition sur le tapis rouge en plus de six mois.

« La star de la série », a écrit Nick en légende d’une photo de sa femme.

Nick et Priyanka sont apparus pour la dernière fois ensemble lors d’un événement en mai, lorsque le Hermanos Jonas le chanteur a accueilli les Billboard Music Awards 2021. Sur le tapis rouge, Nick et Priyanka ont posé affectueusement dans leurs tenues de créateurs.

À l’époque, Nick se remettait d’une côte fêlée, une blessure qu’il a subie lors du tournage de l’émission Olympic Dreams avec les Jonas Brothers. Depuis, il s’est complètement rétabli – juste à temps pour se brûler dans le rôti de la famille Jonas Brothers.

Priyanka a participé à l’émission spéciale Netflix, aux côtés de Sophie Turner et pete davidson— Et s’est moquée de son mari depuis près de trois ans.