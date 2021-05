Nick Jonas hospitalisé après s’être blessé dans son nouveau spectacle

. Nick Jonas

Nick Jonas a été emmené à l’hôpital samedi soir 15 mai après s’être blessé lors du tournage d’une nouvelle émission, selon TMZ.

Le point de vente a déclaré que la raison de l’accident et la gravité de la blessure n’avaient pas été divulguées pour le moment.

Une source a déclaré qu’à partir de dimanche soir, Jonas a été ramené à la maison “et apparaîtra comme prévu lundi soir sur” The Voice “.

Comme l’a noté TMZ, on ne sait pas ce que Nick Jonas tournait et pourquoi les sources étaient si “secrètes” sur le tournage du nouveau “spectacle”.

Cet article sera mis à jour avec plus d’informations dès qu’il sera disponible.

Nick Jonas apparaîtra quelques jours sur “The Voice”

Nick Jonas a quelques sages conseils pour Ariana Grande, qui gardera son siège au chaud lors de la prochaine saison de «The Voice». Nick souligne que son seul vrai conseil est de ne faire confiance à aucun des autres entraîneurs, mais il est sûr qu'elle sera formidable de toute façon!

Nick Jonas est peut-être dans “The Voice tomorrow night”, mais il ne reste que quelques épisodes avant que le chanteur ne quitte la série. Au lieu de cela, Ariana Grande le rejoindra la saison prochaine.

S’exprimant récemment sur «The Kelly Clarkson Show», Jonas a déclaré: «Je veux dire, Ariana, comme nous le savons tous, est l’une des meilleures chanteuses et elle sera une entraîneure incroyable. Je pense que le seul conseil que je lui donnerais est de ne faire confiance à aucun d’entre vous. “

Ariana Grande a annoncé qu’elle rejoindrait la saison 21 de «The Voice» en mars.

Blake Shelton, de la même manière, est ravie qu’Ariana Grande se joigne à l’émission, bien que son accueil soit venu avec sa juste participation à la compétition.

S’adressant à Hoda Kotb sur «Aujourd’hui avec Hoda & Jenna», selon ET, Shelton a déclaré: «Il y a environ deux jours, les producteurs nous ont envoyé un texto et ont dit que ce serait Ariana», a-t-elle partagé. “Je suis enthousiaste à ce sujet. Je suis fan de la sienne. Je ne vais pas mentir, nous allons toujours le battre, vous savez, dans la série. C’est notre travail: ils nous paient pour gagner, ils ne me paient pas pour perdre ».

Dans l’état actuel des choses, Shelton est le plus ancien entraîneur et y est depuis le début. Elle a plaisanté avec Kotb: “J’avais l’habitude de ressembler à Ariana quand j’ai commencé la série, et maintenant regarde-moi!”

Un changement d’heure important est annoncé sur «The Voice»

La semaine dernière, NBC a annoncé une nouvelle programmation majeure sur «The Voice» – l’émission ne sera diffusée qu’une fois par an à partir de l’année prochaine. Bien qu’il soit normalement diffusé au printemps et à l’automne, il ne sera diffusé qu’à l’automne à partir de 2021. Ce sera la première fois que l’émission n’est diffusée qu’une fois par an depuis 2012.

S’adressant aux journalistes vendredi, selon The Hollywood Reporter, Frances Berwick, présidente des réseaux de divertissement de NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré: «Nous voulons mettre cette série emblématique au premier plan. La meilleure façon de protéger la marque tout en aidant les fans est de produire un cycle incroyable cette saison. “

Comme l’a noté THR, le réseau prévoit d’introduire sept nouveaux spectacles en 2022: «AGT: Extreme», «American Song Contest», «Home Sweet Home», «The Wheel», «LA Fire and Rescue» et «That’s My Jam . “

«The Voice» sera diffusé demain, lundi 17 mai, à 20 h HE et PT sur NBC.

