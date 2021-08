Nick Jonas mord le butin de Priyanka Chopra dans Cheeky Photo

in

Si Nick Jonas a espéré qu’il mangerait du gâteau au bord de l’océan, ses prières ont été exaucées.

Les Hermanos Jonas la star, 28 ans, a eu ce qu’il a appelé un “dimanche parfait” en dégustant une bouchée de sa femme Priyanka chopra‘s … gâteau.

L’actrice de Quantico, 39 ans, a posté une photo d’elle en bikini rouge et noir le 29 août, avec son mari allongé derrière elle. Vêtu d’un maillot de bain, de lunettes de soleil d’aviateur et de ce qui semble être une serviette sur ses genoux, Nick a posé avec une fourchette et un couteau tout en faisant semblant de couper un morceau de son dos.

“Snack”, a-t-elle légendé la photo fringante, avec un emoji d’ustensiles et un emoji de coeur rouge. Bien que ses lunettes de soleil blanches Gucci lui couvraient les yeux, son sourire a fait toute la conversation lors de leur rendez-vous ludique. Peut-être qu’ils vivaient juste Joe Jonas‘ DNCE paroles de chanson?

Priyanka a ensuite partagé un autre selfie en bikini et, naturellement, Nick a commenté : “Délicieux”.