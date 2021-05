Nick Knowles pourrait être renvoyé de DIY SOS après l’annonce de Shreddies ⋆ .

Nick Knowles pourrait faire face au sac (Photo: .)

Nick Knowles s’est mêlé aux patrons de la BBC en raison de son apparition dans une publicité de Shreddies, ce qui pourrait le voir perdre son emploi sur DIY SOS après 21 ans.

Le présentateur de télévision âgé de 58 ans serait confronté au limogeage de la série – qu’il a présentée depuis 1999 – après avoir prétendu qu’il aurait enfreint les règles de la publicité de la BBC en jouant un constructeur dans la publicité pour les céréales.

Selon les rapports, Nick et la BBC “ travaillent ensemble pour trouver une solution ” à son rôle dans la publicité.

Une source a déclaré au journal The Sun: “ Nick est dans un tourment absolu à propos de toute la situation parce qu’il aime le Beeb.

Mais ils ont des directives très strictes en ce qui concerne leur talent et leur publicité et il les a déjà enfreintes en filmant les publicités. Mais Shreddies ne veut pas retirer la campagne.

“ Bien que Nick soit techniquement un agent libre, il semble avoir utilisé sa connexion à DIY SOS dans la publicité, ce qui est totalement hors de propos aux yeux de la BBC. ”

DIY SOS est devenu un incontournable britannique (Photo: BBC)

La star aurait eu des entretiens avec les patrons de la BBC lors d’une réunion Zoom le mois dernier, au cours de laquelle on lui aurait dit que la publicité devrait être retirée des ondes, sinon il devrait quitter la série DIY.

La source a ajouté: “ Nick a essentiellement reçu un ultimatum et la décision est peut-être déjà hors de ses mains. ”

Les deux parties sont «désireuses de résoudre cette question».

Une déclaration conjointe de la BBC et de la star a déclaré: “ La BBC et Nick sont désireux de résoudre ce problème et travaillent ensemble pour trouver une solution. ”

La publicité Shreddie For Anything de 30 secondes voit Nick jouer un constructeur qui verse Shreddies dans son casque, et il est décrit comme Nick “ fais-le faire ” Knowles.

En mars, Nick a déclaré que l’émission – qui voit une équipe de constructeurs et de bénévoles rénover la maison d’une personne après sa nomination par un ami ou un membre de la famille – est “ la chose la plus importante ” qu’il fasse.

Plus: BBC



Il a dit: «DIY SOS» est la chose la plus importante que je fais et cela signifie toujours plus pour moi qu’un simple spectacle.

«Voir des gens se rassembler représentant le meilleur des communautés est plus important que jamais.

«Je n’ai absolument aucune intention de quitter« DIY SOS »- ce n’est pas seulement un travail pour moi, nous sommes une famille et cela a mon cœur.

DIY SOS est disponible pour diffuser sur iPlayer maintenant.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs que nous aimerions d’avoir de tes nouvelles.



PLUS: Stacey Solomon obtient l’aide de son fils Rex pour construire des meubles plats ensemble dans une nouvelle maison



PLUS: Les meilleures émissions de télévision à frénésie pour les intérieurs et l’inspiration de rénovation domiciliaire qui vous permettront de faire votre bricolage





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();