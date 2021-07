Nick Kroll attaque Matt Gaetz alors qu’il hébergeait Kimmel ⋆ 10z viral

Au cours de son passage en remplacement de Jimmy Kimmel, comédien Nick Kroll Rép. “présumé morceau de merde humaine” torréfié. Matt Gaetz (R-FL) après avoir été repéré lors d’un rassemblement Free Britney.

Il a ouvert le segment en disant qu’il avait postulé pour devenir écrivain sur Jimmy Kimmel Live! Il y a 16 ans, mais on lui a dit que ses “blagues sont nulles”. Il a ensuite partagé des blagues de l’époque de 2005, notamment qu’« il n’y aura jamais de président plus stupide et raciste que George W. Bush” et nervuré sur Britney Spears se raser la tête.

“Garçon, le père de Britney doit mieux cacher son Flowbee… puis geler ses comptes bancaires et restreindre généralement toutes ses libertés personnelles pendant près de deux décennies”, a-t-il déclaré.

Après avoir plaisanté en disant que l’ancien PDG d’Amazon Jeff BezoLe voyage de 10 minutes de dans l’espace serait la « plus longue pause qu’un employé d’Amazon ait jamais eue », Kroll a tourné son attention vers Gaetz.

« En parlant de personnes que j’aimerais envoyer dans l’espace, avez-vous vu ça ? » il a dit. « Un membre du Congrès de Floride et une merde humaine – je suis désolé, une prétendue merde humaine – Matt Gaetz était en ville cette semaine pour collecter des fonds dans la lutte contre l’itinérance. Je plaisante, il est allé à un rassemblement Free Britney.

Il a joué mercredi un clip du membre du Congrès défendant Spears devant un palais de justice de Los Angeles.

“Britney a été maltraitée par les médias, elle a été maltraitée par un père arnaqueur, et elle a été maltraitée par le système judiciaire américain”, a déclaré Gaetz avant d’appeler à “un changement fédéral de la loi qui libérera Britney et les millions d’Américains qui sont impacté par un système de tutelle corrompu.

Kroll a répondu au clip en disant: “Au début, j’ai été impressionné par le fait que Matt Gaetz était du bon côté d’un problème, puis j’ai été déçu que nous portions presque le même costume.”

“Mais maintenant, je me rends compte qu’il n’était là que parce qu’il pensait qu’il allait obtenir une Britney gratuite”, a-t-il poursuivi. “J’adore le fait que le gars qui a été accusé de trafic sexuel d’un mineur soit soudainement un défenseur des enfants en difficulté qui reçoivent moins de surveillance.”

Gaetz fait actuellement l’objet d’une enquête par le ministère de la Justice pour des accusations selon lesquelles il aurait eu une relation sexuelle avec une jeune de 17 ans et aurait payé pour qu’elle voyage avec lui.

Regardez ci-dessus, via YouTube

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com