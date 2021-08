Nick Kyrgios ” a plus de talent que Roger Federer ” mais est ” impossible à coacher ” et plus inquiet à l’idée de finir les gens sur le court de tennis et les réseaux sociaux

Chaque sport a gaspillé des talents. Nick Kyrgios arbore ce drapeau au tennis.

Il participe à l’US Open de cette année, classé 85e au monde, mais quiconque regarde le sport dira qu’il a tous les outils nécessaires pour être un vainqueur du Grand Chelem.

Aimez-le ou détestez-le, tout le monde veut savoir ce que fait Kyrgios

Et Greg Rusedski, qui a suggéré que Kyrgios possède un talent plus naturel que le grand Roger Federer, a lancé un avertissement à l’Australien de 26 ans.

“Le problème, c’est qu’il ne veut pas d’entraîneur”, a déclaré Rusedski à talkSPORT.com. « Il a eu de grandes influences autour de lui – Lleyton Hewitt, quel grand champion il était. Les entraîneurs de tennis australiens ont un système fantastique.

« Il n’y a rien que je puisse dire à Kyrgios. La seule personne qui peut prendre cette décision est lui-même s’il veut devenir un champion. Il est plus inquiet des guêtres sur les réseaux sociaux et d’autres choses sur les réseaux sociaux.

«Il pourrait être un gars formidable pour le tennis, il ne met tout simplement pas le travail et les efforts nécessaires et si vous ne le faites pas… plus vous vieillissez, plus cela devient difficile.

Quand le sou tombera-t-il pour Kyrgios ?

« Il a autant de talent sinon plus que Federer ou John McEnroe. Mais peu importe à quel point vous êtes ridiculement talentueux, cela ne vaut pas le travail acharné, la routine quotidienne et l’engagement.

Il est toujours l’un des joueurs dont on parle le plus sur la tournée et les fans ont parfois été gâtés par son talent.

Kyrgios a un record de 2-0 sur le n°1 mondial Novak Djokovic, a battu Federer lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois et a dépassé Rafael Nadal à Wimbledon en 2014.

Cependant, Kyrgios est mieux connu pour ses tirs verbaux sur des adversaires, des arbitres, des fans et à peu près n’importe qui en vue.

Télévision de tennis

Il aime un service sous les bras, qui ne passe jamais bien avec les adversaires

Il s’est une fois moqué de Stan Wawrinka lors d’un match où il a affirmé que la petite amie de la star suisse de l’époque avait couché avec son collègue pro Thanasi Kokkinakis.

Mais l’ancienne star du tennis britannique Annabel Croft a suggéré que de tels incidents, ainsi que ses nombreuses disputes sur les réseaux sociaux, pourraient bien être une forme d’appel à l’aide.

“Je pense que c’est un personnage très complexe”, a déclaré Croft à talkSPORT.com. « Un vrai showman que les gens adorent regarder.

«Il a le talent pour gagner un Grand Chelem, mais c’est juste que l’application sur sept matchs au meilleur des cinq sets sur une période de deux semaines est très difficile. Il a également été gêné par des blessures et avec COVID en Australie, donc il s’y passe beaucoup de choses émotionnellement.

Imaginez à quel point Kyrgios pourrait être bon s’il avait la même attitude que Federer

« Il aime finir, au point d’être irrespectueux envers ses coéquipiers, et je ne sais pas s’il aime ça. Je ne sais pas pourquoi il le fait parce qu’il le fait à des gens qui sont des athlètes et des joueurs de tennis incroyablement populaires. Je ne sais pas s’il essaie d’allumer quelque chose en faisant ça.

« Je pense qu’il n’est pas entraîneur. Il arrive un moment où si vous continuez à conduire un cheval à l’abreuvoir et qu’il ne veut pas le boire, il ne le fera pas.

«En raison du pouvoir et des récompenses qu’il a eues dans le jeu, il est très difficile pour lui de vouloir écouter qui que ce soit.

« Je suis triste de voir qu’il n’est pas à la hauteur du talent qu’il avait quand je l’ai vu pour la première fois. Il était en fait incroyablement charmant quand je l’ai interviewé pour la première fois dans les studios de Wimbledon. Il n’aurait pas pu être plus respectueux et je me souviens avoir pensé “quel beau mec, je vais vraiment prendre plaisir à faire attention à sa carrière”.

“Tout ce que je vois, c’est quelqu’un qui semble lutter contre la pression… l’attention qu’il a en Australie, il ne semble pas être en mesure de faire face, ce qui est très compréhensible.”

Kyrgios produira-t-il son meilleur tennis à Flushing Meadows cette année ?

