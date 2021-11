Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Nick Lachey dit que ce que nous voyons dans la nouvelle émission de chant de FOX, « Alter Ego », pourrait être vraiment cool sur scène, mais cela pourrait aussi être l’avenir du divertissement … point final.

Nous avons eu le chanteur de 98 Degrés – qui a été sélectionné comme l’un des juges célèbres pour « Ego » – et nous lui avons demandé comment il aimait son rôle dans cette série de compétitions révolutionnaire … où les candidats chantent en direct, mais apparaissent comme des avatars numériques.

C’est un concept tellement unique, et si vous écoutez Nick ici, vous verrez que le format a eu un impact sur lui – en particulier du côté de la technologie, quelque chose qu’il admet ne pas comprendre entièrement … mais qu’il peut néanmoins apprécier .

Il y a une drôle de comparaison que Nick fait entre lui et son collègue juge, Grimes … qu’il appelle « demi-robot » à un tout autre niveau qu’il n’a tout simplement pas atteint.

Pourtant, NL reconnaît le potentiel de quelque chose de plus grand que la musique … soulignant que de nombreux influenceurs réels se présentent déjà comme des avatars. En d’autres termes, il dit qu’il s’agit d’une vague plus importante qui atteindra bien au-delà de son émission – et FOX la surfe juste plus tôt.

Le monde change et Nick essaie de suivre le rythme comme nous tous. Heureusement, « Alter Ego » est arrivé pour faciliter la transition. Les nouveaux épisodes sont diffusés les mercredis à 21 h HE !