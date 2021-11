Nick Lachey ne lira pas le livre de Jessica Simpson, « Je l’ai vécu », aucune utilité pour sa « version »

Lire du contenu vidéo

Andy Cohen Live/SiriusXM

Nick Lachey dit qu’il n’est pas du tout curieux de savoir ce que son ex-femme, Jessica Simpsona écrit sur leur temps ensemble – mais laisse entendre que son souvenir est très différent du sien.

Nick semble avertir les lecteurs du « Livre ouvert » de Jessica que les chapitres sur leur mariage – et leur divorce ultérieur – pourraient ne pas être exacts … à ses yeux, du moins. Nick était dans l’émission SIRIUSXM d’Andy Cohen quand Andy lui a demandé s’il avait lu le livre, qui est sorti plus tôt cette année.

Le chanteur de 98 Degrees dit que c’est une passe difficile pour lui, mec. Comme Nick l’a dit, « J’ai vécu le livre. Je sais quelle est la vérité, donc je n’ai pas besoin de lire la version de quelqu’un dans une histoire. »

Jessica et Nick se sont mariés de 2002 à 2006, mais d’après le livre… Jess a écrit : « Alors, Nick, tu es déjà avec un autre ? On dirait que tu as oublié l’amour que tu m’as parlé. »

Elle a ajouté: « Je suis attristée au-delà de toute croyance. Seule dans le noir, sans personne pour m’appartenir. »

Bien sûr, Nick dit qu’il ne l’a pas lu, donc nous ne savons pas précisément quelle pièce il n’achète pas.

Quoi qu’il en soit, Jessica est occupée à célébrer une étape personnelle. Lundi, elle a posté une photo du 1er novembre 2017 sans maquillage et avec une jolie gueule de bois. Elle dit que c’était le matin où elle s’est rendu compte qu’elle devait arrêter de boire.

Jessica aborde également sa sobriété dans le livre – pas que Nick le sache.