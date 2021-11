Nick Lachey a hâte que les fans de Love Is Blind se plongent dans une deuxième saison « plus grande et plus méchante » de l’émission de téléréalité Netflix. Le chanteur, qui anime l’émission expérimentale de rencontres aux côtés de sa femme Vanessa Lachey, s’est ouvert à PopCulture.com avant la première de Love Is Blind Saison 2 en février 2022 sur ce qui va arriver lorsque les célibataires à la recherche de l’amour essaieront de se connecter sans voir l’autre le visage de la personne.

« Tout ce que les gens semblaient aimer dans la saison 1, cela se passe de manière plus importante et plus mauvaise dans la saison 2 », a déclaré Lachey à PopCulture dans le cadre de son partenariat avec la campagne Summer State of Mind de Smirnoff Seltzer. Après avoir regardé des histoires d’amour comme celle de Lauren Speed ​​et Cameron Hamilton et Amber Pike et Matt Barnett mener à un heureux pour toujours, Lachey a déclaré que les célibataires de la saison 2 « font vraiment confiance au processus », car « la preuve est dans le pudding » quand il vient à l’amour.

« Si vous ne vous mettez pas en avant, cela ne fonctionnera pas pour vous et vous ne vous rendez pas service », a déclaré Lachey à propos de l’importance de céder complètement au processus de rencontre inhabituel. « Vous ne pouvez pas mettre un orteil dans l’eau et vous attendre à ce que cela fonctionne. »

Tournant la saison 1 à Atlanta, Lachey s’est souvenu d’être sorti boire un verre avec sa femme à la fin de la journée et de passer en revue chaque relation qui se formait. Les deux savaient qu’ils avaient un coup sur les mains lorsqu’ils ont réalisé que s’ils étaient « investis » dans l’émission en tant qu’animateurs, les gens à la maison seraient tout aussi investis. « C’est une expérience fascinante, et vous n’avez vraiment aucune idée de comment cela va se dérouler », a-t-il déclaré à PopCulture. « C’est le divertissement de celui-ci. »

Love Is Blind La saison 2 est une chose à laquelle les fans de la série Netflix peuvent s’attendre à mesure que les jours raccourcissent et se refroidissent, mais Lachey maintient l’état d’esprit estival toute l’année avec l’aide de Smirnoff Seltzer – et un déménagement à Hawaï avec sa famille. « L’état d’esprit estival va toujours [in Hawaii] », a plaisanté Lachey, demandant que même pour ceux qui regardent les feuilles changer, « Pourquoi l’état d’esprit d’été doit-il cesser simplement parce qu’il fait froid dehors? »