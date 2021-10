Nick Rolovich licencié par l’État de Washington après avoir refusé de se faire virer

L’université d’État de Washington a limogé son entraîneur-chef Nick Rolovitch et plusieurs assistants après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, Jean Canzano de The Oregonian a rapporté lundi. Les entraîneurs ont été licenciés pour cause.

L’université exige que tous les employés soient vaccinés, le 18 octobre étant la date limite pour le faire. Rolovich, qui était l’employé le mieux payé de l’État de Washington avec 3,2 millions de dollars par an, a demandé une exemption religieuse, mais cela semble avoir été refusé.

« Je ne pense pas que ce soit entre mes mains », avait déclaré Rolovich avant son licenciement. « Je suis installé depuis longtemps là-dessus, et je pense que ça va marcher dans le bon sens. »

Rolovich, 42 ans, a déclaré au cours de l’été qu’il ne se ferait pas vacciner « pour des raisons qui resteront privées ». L’entraîneur-chef de deuxième année a déclaré qu’il n’était pas anti-vaccination.

Coordinateur défensif Jake Dickert a été nommé entraîneur-chef par intérim. Il hérite d’une équipe de 4-3 qui est sur une séquence de trois victoires consécutives. L’État de Washington est actuellement troisième dans le PAC-12 Nord.

Rolovich n’était pas le seul employé de l’État licencié lundi. Officier de patrouille de l’État de Washington Robert LaMay mis fin à 22 ans de service après avoir également refusé de se faire vacciner. Dans une vidéo virale, on peut le voir et l’entendre dire à ses collègues officiers à la radio qu’il était licencié « parce que je suis sale ».

« C’est la dernière fois que tu m’entends dans une voiture de patrouille et Jay Inslee peut me baiser le cul. » Washington State Trooper à Yakima, Washington, signe après 22 ans – licencié par @GovInslee pour n’avoir pas été vacciné. pic.twitter.com/RGLDs5BZxg – Jason Rantz sur KTTH Radio (@jasonrantz) 17 octobre 2021

LeMay a signé en disant : « C’est la dernière fois que vous m’entendrez dans une voiture de patrouille et [Governor] Jay Inslee peut embrasser mon cul.

