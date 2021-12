Nick Saban de l’Alabama dit que son séjour dans l’Ohio l’a formé en tant qu’entraîneur

Trois des moments les plus marquants de la vie de l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban se sont produits alors qu’il se trouvait dans l’État de l’Ohio – une tragédie nationale toujours sans réponse, la mort de son père et son seul licenciement.

Le Crimson Tide n ° 1 de Saban (12-1) affrontera le Cincinnati n ° 4 (13-0), l’un des rares endroits de l’Ohio où Saban n’a pas entraîné, à 15 h 30, heure de l’Est, vendredi en demi-finale des éliminatoires de football universitaire. au Cotton Bowl à Arlington, Texas, sur ESPN.

Le 4 mai 1970, alors qu’il était étudiant de première année à Kent State dans le Kent, dans l’Ohio, Saban était sur le point de marcher près du site où le massacre de Kent State était sur le point de se produire, mais à la place, lui et un ami sont allés déjeuner. Lors d’une manifestation étudiante contre la guerre du Vietnam, la Garde nationale de l’Ohio a tué quatre étudiants – Allison Krause, Jeffrey Miller, Sandra Lee Scheur et William Knox Schroeder.

Krause était un camarade de classe de Saban.

L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, salue les fans après le match de football universitaire de la NCAA du championnat de la Conférence du Sud-Est entre la Géorgie et l’Alabama, le samedi 4 décembre 2021, à Atlanta. L’Alabama a gagné 41-24. (Photo AP/Brynn Anderson)

« Avoir des étudiants sur votre campus abattus, tués et j’ai vu les conséquences », a déclaré Saban à AL.com en 2016 avant que l’Alabama ne joue Kent State.

« Personne n’a jamais pu comprendre comment cela s’est produit », a déclaré Saban. « C’était une expérience assez effrayante, et quelque chose qui vous fait voir les choses un peu différemment, et certainement avoir une bien meilleure appréciation de ne pas prendre la vie elle-même pour acquise. »

L’école a fermé pour le semestre et Saban est rentré chez lui à Monongah, en Virginie-Occidentale. Il est revenu et a joué comme arrière défensif de deuxième année à Kent State en 1970 pour l’entraîneur Don James. En 1972, Saban était un demi de coin partant pour la seule équipe du championnat de la Conférence mi-américaine des Golden Flashes à 4-1 qui a atteint le Tangerine Bowl avant de perdre contre Tampa et de terminer 6-5-1.

L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, au centre, dirige son équipe sur le terrain pendant les échauffements avant un match de football universitaire de la NCAA contre la Floride, le samedi 18 septembre 2021, à Gainesville, en Floride (AP Photo/John Raoux)

Il a commencé sa carrière d’entraîneur sous la direction de James à Kent State en 1973. Après chaque match, il appelait son père, Nick Saban Sr., qui dirigeait une station-service et un restaurant Gulf à la maison et avait entraîné le football Pop Warner depuis que Saban était enfant. Mais après un match à domicile en septembre, Saban n’a pas pu joindre son père.

« Et il était toujours à la station-service ou à la maison », a déclaré Saban.

Son père était décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 46 ans. Saban a ensuite lancé la Nick’s Kids Foundation en 1998 alors qu’il était l’entraîneur-chef de l’État du Michigan pour honorer le travail de son père en tant que mentor pour les enfants. La fondation a distribué 8 millions de dollars à diverses organisations et construit plus d’une douzaine de maisons et de terrains de jeux Habitat pour l’humanité en plus d’ouvrir un concessionnaire Mercedes-Benz à Nashville à la mémoire de l’aîné Saban.

Après une autre année en tant que GA à Kent State, Saban est devenu assistant à temps plein à Kent State, entraînant des secondeurs en 1975 et 1976 avant de passer à des postes d’assistant à Syracuse et en Virginie-Occidentale.

En 1980, il a obtenu son plus gros poste à ce moment-là en tant qu’entraîneur des arrières défensifs à Ohio State sous la direction de l’entraîneur Earle Bruce. Mais le 30 décembre 1981, Saban a été licencié pour la première et unique fois de sa vie après une victoire 31-28 sur Navy dans le Liberty Bowl. Bruce, dont l’équipe était fortement favorisée, était contrarié par les efforts de sa défense et a renvoyé tout le personnel défensif, même si les Buckeyes ont terminé 9-3 et ont partagé le titre Big Ten.

Saban, qui était un cousin éloigné de l’ancien entraîneur de la NFL Lou Saban, a rapidement rebondi et a obtenu un poste d’entraîneur de demi défensif à la Navy. Saban était ami avec l’entraîneur adjoint des Giants de New York Bill Belichick, dont le père Steve Belichick était entraîneur adjoint à la Navy et a aidé Saban à obtenir le poste.

Saban est devenu coordinateur défensif à Michigan State de 1983 à 1987 et a été entraîneur secondaire avec les Oilers de Houston en 1988 et 1989 avant d’obtenir son premier poste d’entraîneur-chef, et c’était dans l’Ohio à Toledo. Après une saison de 9-2, il est resté dans l’Ohio, mais est parti pour la NFL pour devenir le coordinateur défensif de Belichick avec les Browns de Cleveland de 1991 à 1994.

Après cela, il a été entraîneur-chef à Michigan State de 1995 à 1999 et à LSU de 2000 à 2004 avec un titre national lors de la saison 2003. Il est parti et a entraîné les Dolphins de Miami en 2005 et 2006, avant de revenir au niveau universitaire en Alabama de 2007 à aujourd’hui avec six autres titres nationaux et un possible septième en route.

L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, s’entretient avec les joueurs pendant la première mi-temps d’un match de football universitaire de la NCAA contre Auburn le samedi 27 novembre 2021 à Auburn, en Alabama (AP Photo/Butch Dill)

« Je pense que vous avez probablement raison à ce sujet », a déclaré Saban lors d’une conférence de presse jeudi lorsqu’on lui a demandé si son séjour dans l’Ohio avait formé l’entraîneur qu’il est aujourd’hui. « J’ai joué à Kent State. J’ai commencé ma carrière d’entraîneur à Kent State. J’ai toujours recruté l’Ohio, principalement le nord-est de l’Ohio – Akron, Canton, Youngstown, Cleveland pendant des années et des années quand j’étais à Michigan State. »

Au total, Saban a passé 11 de ses 22 premières années en tant qu’entraîneur dans l’État de l’Ohio.

« Il fut un temps où nous vivions dans l’Ohio et y passions tellement de temps que nous avions en quelque sorte l’impression d’être plus de résidents de l’Ohio que de Virginie-Occidentale, en termes d’où nous venions », a-t-il déclaré en référence à son épouse Terry Saban, originaire de Fairmont, Virginie-Occidentale.

« Et certainement, professionnellement, sinon personnellement, beaucoup de choses qui m’ont aidé à grandir et à me développer en tant qu’entraîneur se sont produites dans l’Ohio avec toutes les expériences que nous avons eues », a déclaré Saban.

Saban a longtemps dit qu’il avait beaucoup pris du style d’entraîneur de James et même de Bruce en plus de Belichick.

« Don James a joué un rôle déterminant dans mes débuts en tant qu’entraîneur », a-t-il déclaré. « Et j’ai certainement beaucoup appris de lui, d’Earle Bruce et de Bill Belichick. Ainsi, les expériences que j’ai eues en tant qu’entraîneur dans l’Ohio m’ont vraiment aidé à façonner philosophiquement beaucoup de choses auxquelles nous croyons et que nous essayons de mettre en œuvre dans notre programme . »

RAPPORT DE BLESSURE

Le demi de coin partant junior de l’Alabama Jalyn Armour-Davis (hanche) et le receveur/retourneur de première année JoJo Earle (genou) sont discutables pour le match de vendredi.

« Jalyn s’est entraîné un peu », a déclaré Saban. « Nous prendrons une décision pendant le match pour savoir s’il est capable de jouer. C’est un joueur mature, et il sait s’il peut aller là-bas et faire son travail. Et JoJo s’est également entraîné. »

Earle sera également une décision pendant le match, a déclaré Saban.

Armour-Davis a raté les deux derniers matchs de l’Alabama. Earle a raté les trois derniers.

CITATIONS DU JOUR

« Je n’ai aucune patience. Donc tout ce qui se passe est un test de ma patience, y compris assis sur cette chaise en ce moment. »

-Nick Saban lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence de presse jeudi si les jeunes de son équipe ont testé sa patience à certains moments cette saison. Mais quelques instants plus tard, il a remercié les médias comme d’habitude.

« Merci à tous. Appréciez ce que vous faites pour l’athlétisme universitaire et créez tout l’intérêt que vous faites. Je pense que c’est merveilleux que nous ayons un grand sport et que vous le promouviez tous comme vous le faites. C’est donc formidable pour les joueurs. Merci tellement de. »