L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a remercié sarcastiquement les médias pour le « poison aux rats positif » après que le Crimson Tide a remporté l’étonnante victoire sur la Géorgie dans le championnat SEC, 41-24.

L’Alabama a obtenu une excellente performance de Bryce Young. Il était 26-en-44 avec 421 verges par la passe et trois touchés dans les airs. Il a également eu un touché au sol. Jameson Williams a réussi deux passes de touché et sept réceptions pour 184 verges. John Metchie III a réussi six attrapés pour 97 verges et un score.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, quitte le terrain après le match de football universitaire de la NCAA du championnat de la Conférence du Sud-Est entre la Géorgie et l’Alabama, le samedi 4 décembre 2021, à Atlanta. L’Alabama a gagné 41-24. (Photo AP/Brynn Anderson)

Les Bulldogs sont entrés dans le jeu en tant que favoris après avoir encore dû relever un véritable défi toute l’année. L’équipe a battu Clemson de sept points au cours de la première semaine de la saison, mais a réussi à dominer tous les autres adversaires pour le reste de la saison – jusqu’à ce qu’ils puissent jouer en Alabama.

Mais Saban a semblé remercier les sceptiques.

« Je pense que ce que ces gars voulaient vraiment gagner, c’était plus de respect », a déclaré le légendaire entraîneur de football universitaire via ESPN. « Pas seulement le fait qu’ils étaient des outsiders, parce que je pense que nous avions un immense respect pour Georgia, leur équipe et ce qu’ils ont accompli. Mais vous nous avez donné beaucoup de poison à rat vraiment positif. Le poison à rat que vous donnez habituellement nous est généralement fatal, mais la mort-aux-rats que vous avez distribuée cette semaine était délicieuse. »

BAMA ROULEAUX NO. 1 GÉORGIE 41-24 POUR LE TITRE SEC

L’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban et le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young célèbrent la victoire des équipes après le match de football universitaire de la NCAA du championnat de la Conférence du Sud-Est entre la Géorgie et l’Alabama, le samedi 4 décembre 2021, à Atlanta. L’Alabama a gagné 41-24. (Photo AP/Brynn Anderson)

La salle des médias a poussé un énorme rire.

L’Alabama est maintenant sur le point de se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire après tout. L’équipe a subi la seule défaite contre Texas A&M plus tôt dans la saison et n’a battu Auburn que de deux points dans l’Iron Bowl.

« La résilience dont ils ont fait preuve toute l’année rend cela si spécial. Gagner le match comme nous l’avons fait la semaine dernière, jouer un match aujourd’hui à un niveau auquel la plupart des gens ne s’attendaient probablement pas, je suis vraiment fier de ce groupe. Ils ‘ J’ai fait preuve d’une formidable capacité à surmonter l’adversité tout au long de l’année », a déclaré Saban.

La prochaine étape consiste à voir où le comité de sélection des éliminatoires du football universitaire place l’Alabama. Seront-ils la tête de série ou seront-ils n ° 2? Le Michigan a également un dossier pour le n ° 1.

L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, s’entretient avec un officiel lors de la première moitié du match de football universitaire de la NCAA du championnat de la Conférence du Sud-Est contre la Géorgie, le samedi 4 décembre 2021, à Atlanta. (Photo AP/Brynn Anderson)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Avec la défaite, l’entraîneur de Géorgie Kirby Smart tombe à 0-4 contre son ancien supérieur.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.